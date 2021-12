Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,406 EUR +2,86% (23.12.2021, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,411 EUR +3,57% (23.12.2021, 11:31)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In Deutschland werde aktuell noch heftig über eine mögliche Impfpflicht debattiert, in Österreich sei man bereits weiter. Hier solle es ab Februar so weit sein. Daher sei es wenig verwunderlich, dass die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines nun eine konkrete Impfpflicht für eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern einführt. Demnach führe das Unternehmen ab dem 1. Januar 2022 eine derartige Pflicht auf der Langstrecke ein. Ausnahmen gebe es nur für genesene Mitarbeiter. Ungeimpfte müssten demnach auf die Kurzstrecke ausweichen. Zuvor habe der Konzern aufgrund der hohen Impfrate der Belegschaft noch keinen Grund für eine Pflicht gesehen.Der Aktienkurs der Lufthansa habe indes weiterhin stark an den Folgen der Corona-Krise zu knabbern. Aufgrund der aktuell eher trüben Aussichten, der hohen Unsicherheit und des schwachen Charts dränge sich vorerst kein Kauf auf. Anleger sollten weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: