Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Fehlende Fluggenehmigungen im deutsch-russischen Luftverkehr hätten zu Stornierungen mehrerer Reisen in beiden Ländern geführt. Nach Angaben einer Lufthansa-Sprecherin vom Donnerstag sei am Vormittag jedoch alles wieder wie geplant gelaufen. Man gehe davon aus, dass das so bleiben werde. Die Lufthansa-Aktie sei dennoch unter Druck geraten.Hintergrund der Stornierungen sei nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums gewesen, dass es für Flüge der Lufthansa von der zuständigen russischen Behörde zwischenzeitlich keine rechtzeitige Genehmigung mehr gegeben habe. Daraufhin habe auch das Luftfahrt-Bundesamt keine weiteren Genehmigungen für Flüge russischer Airlines erteilt. Am Mittwochabend habe die Lufthansa dann mitgeteilt, nun doch wieder in Moskau und Sankt Petersburg landen zu dürfen. Das Verkehrsministerium habe kurz darauf in Berlin ebenfalls bekannt gegeben, dass nun auch russische Flugzeuge wieder in Deutschland landen dürften.Dem Ministerium zufolge habe Moskau im März vergangenen Jahres wegen der Corona-Pandemie einseitig bilaterale Vereinbarungen zum Linienverkehr ausgesetzt. Seither würden Flüge zwischen beiden Ländern in geringerer Zahl genehmigt.Hintergrund sei, dass die westlichen Gesellschaften wegen der Umgehung des Luftraums von Belarus neue Flugrouten zu Zielen in Russland beantragen müssten. Dies sei nötig geworden, weil die EU die ehemalige Sowjetrepublik nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine für nicht mehr sicher erklärt habe. Machthaber Alexander Lukaschenko habe am Sonntag vor einer Woche in Minsk eine Ryanair-Maschine zur Landung zwingen lassen. Danach habe er einen Regierungskritiker und dessen Freundin festnehmen lassen, die an Bord gewesen seien.Für konservative Anleger drängt sich angesichts des anhaltend schwierigen Marktes und der Gefahr einer größeren Kapitalerhöhung aktuell ein Einstieg aber nicht auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Wer bereits in Bord ist, soll den Stopp bei 9,50 Euro belassen. (Analyse vom 04.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link