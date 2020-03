Unternehmensnachrichten



Die Entscheidung von Trump, Reisen von Europa in die Vereinigten Staaten zu verbieten, habe enormen Druck auf den europäischen Reisesektor ausgeübt. Die Aktien von Reisebüros und Fluggesellschaften würden heute stark zurückgehen. Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) falle heute um rund 10% und teste das Tief von 2016. Die Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) verzeichne einen Rückgang von 7%.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) habe heute die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2019 veröffentlicht. Der Energieversorger habe 2019 ein EBITDA von 2,1 Mrd. EUR erwirtschaftet, gegenüber erwarteten 2,03 Mrd. EUR. Der bereinigte Nettogewinn habe bei 1,2 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen plane, die Dividende im Jahr 2020 von 0,80 EUR auf 0,85 EUR zu erhöhen und strebe von 2020 bis 2022 ein Gewinnwachstum von 7% bis 10% an. Der solide Gewinn im Jahr 2019 könne auf die Gewinne aus dem Rohstoffhandel zurückgeführt werden.



Analystenreaktionen



- Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) sei bei JPMorgan auf "overweight" heraufgestuft worden (Kursziel: 28,44 EUR).

- Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sei bei der LBBW auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 71 EUR).

- Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) sei bei der LBBW auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 112 EUR). (12.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte befinden sich im freien Fall, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Reiseverbot für Europäer ausgesprochen hat, so die Experten von XTB.Die Anleger würden zunehmend nervöser, da die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession weiter steige. Der Reisesektor sei heute am stärksten betroffen. Der Zinsentscheid der EZB um 13:45 Uhr habe das Potenzial, ein marktbewegendes Ereignis zu werden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stürze heute ab und versuche die Unterstützungszone bei 9.800 Punkten zu durchbrechen. Man beachte, dass der Index seinen Rückgang vom Allzeithoch auf rund 30% ausgeweitet habe. Ob die genannte Zone durchbrochen werde oder nicht, könnte davon abhängen, was die EZB heute tue. Die Notenbank habe jedoch wenig geldpolitischen Spielraum, sodass die Enttäuschung groß sein könnte. Ein Durchbruch nach unten würde den Weg in die Swing-Zone bei 9.200 Punkten ebnen - diese habe die Rückgänge im Zeitraum von 2014 bis 2016 oft begrenzen können. Andererseits könnte eine Verteidigung auf eine Erholung in Richtung des Widerstands bei 10.400 Punkten hindeuten.