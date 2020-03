Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe am Dienstag zu einem Erholungsflug angesetzt. Der relativ niedrige Aktienkurs des deutschen Luftverkehrskonzerns dürfte seinem Chef Carsten Spohr entgegenkommen sein. Er habe für knapp 250.000 Euro Aktien seines Unternehmens gekauft. Im Schnitt habe der Vorstandschef am vergangenen Freitag 9,53 Euro je Aktie gezahlt, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilung an die Börse weiter hervorgehe.Spohr sei nach dem im vergangenen Jahr geänderten Vergütungssystem des DAX-Konzerns zum Kauf verpflichtet. Danach müssten die Vorstände jährlich 15% ihrer variablen Brutto-Vergütung in Unternehmensanteile anlegen, bis sie eine bestimmte Schwelle erreicht hätten. Dies solle ihren Einsatz für den langfristigen Unternehmenserfolg verstärken.Derweil habe die Lufthansa erklärt, stornierte Tickets derzeit nicht mehr auf Knopfdruck erstatten. Die Kranich-Airline habe in den professionellen, v.a. von Reisebüros genutzten Buchungssystemen die Erstattungsfunktion ohne Vorankündigung abgestellt. Dies bedeute jedoch nicht, dass man keine Erstattungen mehr zahlen wolle, habe eine Sprecherin am Dienstag erklärt. Wegen des sprunghaften Anstiegs der Fallzahlen in der Coronavirus-Krise müsse man die Fälle später bearbeiten. Zuerst habe das Portal "Travel Inside" über die Maßnahme berichtet, die bei Reisebüros für Unruhe gesorgt habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.