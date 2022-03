Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,127 EUR +1,19% (18.03.2022, 15:03)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,095 EUR +0,85% (18.03.2022, 14:50)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem der MDAX-Titel gut in das neue Börsenjahr gestartet sei, sei es im Zuge des Krieges zu einem kräftigen Kursrückfall gekommen. Inzwischen habe sich die Lufthansa-Aktie wieder deutlich erholen können. Viele Experten hätten ihre Einschätzung im Zuge der jüngsten Geschehnisse nur leicht angepasst, manche aber deutlich.So habe etwa die französische Investmentbank Exane BNP Paribas die Lufthansa-Aktie von "neutral" auf "underperform" herabgestuft. Der faire Wert sei indes mit 5,50 Euro bestätigt worden. Experte James Hollins habe wegen der erhöhten Treibstoffkosten die Gewinnprognose für die Lufthansa und andere Airlines gesenkt. Er habe zudem eingeräumt, dass erneut Sorgen um die Sicherheit im Luftverkehr aufkommen könnten. Zudem könnten seiner Meinung nach im Zuge des Konflikts auch die Verbraucherausgaben sinken.An der Lufthansa-Aktie würden sich weiterhin die Geister scheiden. Nach Ansicht des AKTIONÄR könnten Mutige mit den Anteilen der Fluggesellschaft nach wie vor darauf spekulieren, dass sich der Luftverkehr in Europa wieder nachhaltig von Corona erholen werde. Wer darauf setzt, sollte seine Position unverändert mit einem Stopp bei 5,20 Euro nach unten absichern, um größere Verluste zu vermeiden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 18.03.2022)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: