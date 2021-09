Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,303 EUR -1,90% (23.09.2021, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,30 EUR +1,61% (23.09.2021, 09:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel könne im frühen Handel deutlich Boden gut machen. Rückenwind erhalte die Lufthansa-Aktie dabei von einem Analystenkommentar aus dem Hause Goldman Sachs. So habe deren Analyst Analyst Patrick Creuset die Lufthansa-Aktie von "sell" auf "neutral" heraufgestuft.Creuset habe betont, er habe bei seiner neuen Einschätzung die Effekte der laufenden Kapitalerhöhung und der sich etwas aufhellenden Aussichten für das operative Geschäft angepasst. So habe er seine Prognosen für das operative Ergebnis (EBITDA) für die Jahre 2022 und 2023 angehoben. Aufgrund des Bezugsrechte-Abschlags habe er das Kursziel indes von 8,10 auf 6,60 Euro gesenkt, was knapp fünf Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege.Die Öffnung des US-Reisemarktes könnte in den nächsten Wochen noch weitere Experten dazu bewegen, die Lufthansa-Aktie etwas positiver zu beurteilen. Dies könnte dem zuletzt gebeuteltem Kurs Auftrieb verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: