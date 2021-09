Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Sinkflug der Lufthansa-Aktie habe sich zuletzt weiter fortgesetzt. Die Anteilscheine der Kranich-Airline würden mittlerweile wieder auf dem Niveau vor den positiven Studiendaten von BioNTech und Moderna notieren, welche im November bei fast allen Aktien im HDAX zu einem kräftigen Kursaufschwung geführt hätten.Bei den Lufthansa-Papieren sei dieser Kursanstieg besonders kräftig ausgefallen. Schließlich habe die Kranich-Airline zu den Konzernen gezählt, die am stärksten unter Corona gelitten hätten. Doch mittlerweile sei praktisch jegliche kurzfristig aufgekommene Euphorie weg. Das Unternehmen leide immer noch stark unter vielen Reisebeschränkungen sowie der anhaltenden Zurückhaltung vieler potenzieller Kunden.Daher habe die DZ BANK nun im Rahmen ihrer jüngsten Studie das Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 10,00 auf 8,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum laute unverändert "halten". Analyst Dirk Schlamp habe diesen Schritt mit einer verringerten Ergebnisschätzung begründet. Er habe darauf verwiesen, dass die verschiedenen pandemiebedingten Reisebeschränkungen die Erholung in dem für die Lufthansa enorm wichtigen Langstreckengeschäft weiterhin verzögern dürften.Da sich der Kurs zudem in einem intakten Abwärtstrend befindet, sollten Anleger die Lufthansa-Aktie nach wie vor meiden. (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.