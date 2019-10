Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im heutigen Handel gehe es mit den Anteilscheinen der Lufthansa wieder einmal deutlich bergab. Zudem drohe die Gewerkschaft Ufo mit weiteren Streiks. Was sollten Anleger nun beachten?Zwar verzichte die Kabinengewerkschaft Ufo nach der ersten Warnstreikwelle vom Sonntag auf weitere Aktionen in dieser Woche, habe aber zugleich ihre Mitglieder in fünf Betrieben des Lufthansa-Konzerns zu Urabstimmungen über unbefristete Streiks aufgerufen. Dazu würden neben der Lufthansa-Kerngesellschaft die vier am Sonntag bestreikten Flugbetriebe Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress Deutschland gehören.Der Ufo-Vizevorsitzende und Tarifvorstand Daniel Flohr habe den Ausstand vom Sonntag bei den vier Lufthansa-Töchtern als Erfolg gewertet. Die Zahl der ausgefallenen Verbindungen habe er auf mehr als 150 beziffert, die Kabinenmitarbeiter hätten sich "mit großer Mehrheit" an der Arbeitsniederlegung beteiligt.Auch an der Börse gebe es zumindest heute Gegenwind für die Lufthansa. So würden die Anteilscheine der Kranich-Airline um knapp 1,5 Prozent nachgeben. Nach dem kräftigen Kursanstieg der vorangegangenen Handelstage sei dies allerdings kein Grund zur Sorge. Auch rein charttechnisch betrachtet sei aktuell noch alles im Lot. Solange im Rahmen der Korrekturbewegung nicht wieder die Marke von 15,00 Euro gerissen werde, bleibe das Chartbild bullish.Mit Material von dpa-AFX