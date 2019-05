Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa arbeite wieder einmal an einer Bodenbildung. Die vorangegangenen Versuche seien daran gescheitert, dass es schwache Zahlen und/oder trübe Ausblicke von Konkurrenten gegeben habe, Sorgen um den Handelsstreit oder höhere Ölpreise. Nun gebe es eine Meldung der Lufthansa, die dem Kurs eigentlich helfen sollte.Denn die Lufthansa ergreife in der schwächelnden Frachtsparte (Lufthansa Cargo) nun Maßnahmen, die das Ergebnis in den kommenden Quartalen verbessern könnten. Da die Auslastung der Sparte sich zuletzt weiter verringert habe, passe der DAX-Konzern das Angebot an und dünne den Flugplan aus.Auch bei den jüngsten Verkehrszahlen für den Monat April habe die Frachtsparte erneut für Sorgenfalten bei den Marktteilnehmern gesorgt. Nun steuere die Kranich-Airline dagegen an. Gut möglich, dass sich diese Maßnahmen leicht positiv auf das Konzernergebnis auswirken würden.Wer die Deutsche Lufthansa-Aktie bereits im Depot hat, beachtet den Stopp bei 16,80 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.