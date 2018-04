Lufthansa-Aktie: Leichte Konsolidierung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.

Der Lufthansa-Kranich, das Firmensymbol des Lufthansa-Konzerns, feiere derzeit sein 100-jähriges Bestehen. Der Grafiker Otto Firle habe das Logo 1918 für die Vorgängergesellschaft „Deutsche Luft-Reederei“ entworfen. Dieses Jubiläum feiere die Lufthansa aktuell mit dem besten Jahresergebnis der Unternehmensgeschichte. Der Lufthansa-Umsatz sei 2017 um 12,4 Prozent auf 35,6 Mrd. Euro angestiegen, das Ergebnis (adjustiertes EBIT) habe um satte 69,7 Prozent auf 2,97 Mrd. Euro angezogen. Besonders stark habe der im Jahr 2017 ergebniswirksame Einmaleffekt von 582 Mio. Euro aufgrund des Tarifabschlusses mit der Vereinigung Cockpit beigetragen.

Die Deutsche Lufthansa AG bzw. Lufthansa Group sei Konzernangaben nach ein weltweit operierender und führender Luftfahrtkonzern. Im Jahr 2017 habe die Lufthansa Group mit 1.130.008 Flügen über 130 Mio. Fluggäste befördert. Der Hauptsitz der Gruppe liege in Frankfurt am Main, CEO des Konzerns ist Carsten Spohr.

Konzernstruktur

Die Lufthansa Group untergliedere sich in die Geschäftsfelder Network Airlines, Point-to-Point Airlines sowie in die Bereiche Logistik, Technik und Catering. Im Segment Network Airlines würden die Fluggesellschaften Lufthansa German Airlines, SWISS und Austrian Airlines gebündelt. Im Berichtsjahr 2017 habe allein dieses Segment mit 63,6 Prozent und mit einem Umsatz von 23,317 Mrd. Euro maßgeblich zum Gesamtumsatz der Lufthansa Group beigetragen. Die Flugbetriebe Eurowings Group - die aus Eurowings, Germanwings und Eurowings Europe bestehe - sowie Brussels Airlines würden im Point-to-Point Airlines-Segment gebündelt, das 11,4 Prozent zum Gesamtumsatz 2017 beigesteuert habe. Dazu gehöre auch noch die Beteiligung SunExpress. Der Konzernbereich Technik stehe für 10 Prozent des Gesamtumsatzes, die Bereiche Catering für 7,2 Prozent und Logistik für 7 Prozent.

Details zur Aktie

Die Lufthansa-Aktie könne seit 1966 an verschiedenen Wertpapierbörsen in Deutschland gehandelt werden und sei Mitglied im Deutschen Aktienindex (DAX). Insgesamt seien 471.259.644 Stückaktien ausstehend, die ein Grundkapital in Höhe von rund 1,0206 Mrd. EUR verbriefen würden. Der Streubesitz der Aktien liege bei 100 Prozent. Rund 53 Prozent der Aktionäre seien institutionelle Anleger, rund 47 Prozent Privataktionäre.

Die Eigentümerstruktur weise mit einem Anteil von 72 Prozent Anleger aus Deutschland aus, Anleger in den USA würden 9,6 Prozent der Anteile halten. Die größten Aktionäre seien mit einem Anteil von 5,11 Prozent die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock und mit 3,62 Prozent Landsdowne Partners International. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 12,72 Mrd. EUR. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 31,26 EUR im Hoch und 14,99 EUR im Tief gekostet.

Aktuelle Analysen

Die Analysten von Barclays, Bernstein, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC, Independent Research, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, NordLB, Oddo BHF, RBC Capital und UBS hätten im Jahr 2018 Studien zur Aktie gefertigt. Von den 16 Analysen hätten 14 eine Kurszielangabe gegeben, die Experten der Deutschen Bank und von RBC Capital seien eine Kurszielangabe schuldig geblieben. Das tiefste Kursziel habe bei 22,70 EUR (Kepler Cheuvreux vom 4. April 2018) und das höchste bei 35,00 EUR (HSBC vom 8. Februar 2018 und Citigroup vom 7. März 2018) gelegen. Das Durchschnittskursziel liege bei 30,24 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 26,99 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.

Fundamentaldaten 2017

Bei der Deutschen Lufthansa AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz habe im Jahr 2017 bei 35,579 Mrd. EUR, das EBITDA bei 5,362 Mrd. EUR, das betriebliche Ergebnis (EBIT) bei 3,310 Mrd. EUR und der Jahresüberschuss bei 2,364 Mrd. EUR gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe 5,03 EUR betragen und der aktuelle Dividendenvorschlag bei 0,80 EUR je Aktie gelegen. Dies würde eine Ausschüttungssumme von 377,0 Mio. EUR bedeuten.

Die Gesellschaft weise für 2017 liquide Mittel in Höhe von 1,397 Mrd. EUR aus. Das gezeichnete Kapital liege bei rund 1,206 Mrd. EUR und die Verbindlichkeiten seien mit 26,669 Mrd. EUR angegeben worden. Die Bilanzsumme habe somit bei 36,267 Mrd. EUR gelegen. Die Eigenkapitalquote sei zum Jahresende mit rund 26,5 Prozent ausgewiesen worden. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 129.424 Mitarbeiter beschäftigt.

Konsensschätzungen und Bilanzprognosen für 2018 und 2019

Die Umsätze könnten 2018 37,87 Mrd. EUR und 2019 39,39 Mrd. EUR betragen. Das EBIT könnte 2018 bei 2,96 Mrd. EUR und 2019 bei 3,15 Mrd. EUR liegen. Der Gewinn je Aktie könnte sich 2018 auf 4,52 EUR und 2019 auf 4,80 EUR belaufen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 0,81 EUR und 2019 bei 0,90 EUR liegen. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 8,93 EUR und 2019 von 9,85 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 23,80 EUR und 2019 28,05 EUR betragen. Die Nettoverschuldung von 2,01 Mrd. EUR 2018 könnte sich 2019 auf 1,29 Mrd. EUR reduzieren.

Die Konzernleitung sei gemäß ihrer Ergebnismeldung vom 15. März 2018 von einer stabilen Entwicklung der Stückerlöse für das Geschäftsjahr 2018 ausgegangen. Dabei sollten die Stückkosten um 1 bis 2 Prozent sinken und auch höhere Treibstoffkosten von rund 700 Mio. Euro sollten aufgrund einer besseren operativen Performance kompensiert werden. Man rechne allerdings mit einem Ergebnis leicht unterhalb des Ergebnisses von 2017.

Die nächsten Termine

Die Lufthansa werde am 26. April ihren Zwischenbericht für das erste Quartal veröffentlichen, am 8. Mai 2018 finde dann die Hauptversammlung in Frankfurt statt. Am 31. Juli 2018 folge dann der Halbjahresfinanzbericht 2018.

Langfristige Chartanalyse der Lufthansa Aktie

Der Verlauf der Aktie der Lufthansa AG der vergangenen fünf Handelsjahre könne prinzipiell in drei Phasen unterteilt werden. Von Mitte 2013 bis Mitte 2014 sei die Aktie aus dem 15,00-Euro-Bereich kommend bis auf circa 20,00 Euro angestiegen, um dann bis Oktober 2016 bis auf rund 9,00 Euro abzurutschen. Ab dem Jahr 2017 sei der Wert dann sehr stark gestiegen und habe ein Hoch im Bereich von 31,00 Euro ausbauen können. Gerade der letzte Anstieg im Jahr 2017 sei sehr markant aufwärts und ohne nennenswerte Rücksetzer gewesen.

Seit Anfang 2018 stecke der Wert in einer leichten Konsolidierung, welche einen aktuellen Schlusskurs im Bereich von 26,50 Euro gefunden habe. Solange die Aktie oberhalb von 23,00 Euro notiere, bestehe die Möglichkeit, dass es zur Wideraufnahme des Aufwärtstrends komme. Das Erreichen der Hochs im Bereich von 31,00 Euro wäre dann definitiv als realistisch einzustufen. Sollte die Aktie jedoch nachhaltig unter 23,00 Euro absacken, so wäre die Aufwärtsseite als etwas unvorteilhafter zu bewerten und Käufe sollten zurückgenommen werden. (Analyse vom 16.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.04.2018/ac/a/d)