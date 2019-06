AIRBUS UND AIR LEASE CORP. SOLLEN HEUTE GROSSAUFTRAG BEKANNTGEBEN



Man könnte erwarten, dass diese Woche weitere Nachrichten über Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) auftauchen würden, da heute die "Paris Air Show" beginne. Den jüngsten Berichten zufolge werde Airbus einen Großauftrag von Air Lease erhalten. Der Auftrag umfasse angeblich insgesamt 100 Jets, darunter die Modelle A321 und A220. Der Transaktionswert könnte rund 11 Mrd. USD umfassen, falls die Aufträge gleichmäßig auf die beiden Modelle verteilt würden. Die offizielle Ankündigung des Deals werde voraussichtlich im Laufe des Tages erfolgen.



WEITERE UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) sei zu Beginn der Montagssitzung der größte DAX-Underperformer. Die Fluggesellschaft habe aufgrund sinkender Preise in Europa, insbesondere in Deutschland und Österreich, ihre Gewinnprognose für dieses Jahr gesenkt. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen ein EBIT zwischen 2 Mrd. EUR und 2,4 Mrd. EUR sowie eine EBIT-Marge von 5,5% bis 6,5% (vorherige Erwartungen: 6,5% bis 8%). Bei Eurowings, der Billigfluggesellschaft von Lufthansa, werde aufgrund von Wettbewerbern wie Ryanair oder easyJet ein Jahresverlust erwartet. Die Aktie der Lufthansa notiere nach der ersten Handelsstunde der europäischen Sitzung 12% tiefer.



Laut einem Interview von Martin Brudermüller, dem Vorstandsvorsitzenden von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), mit der "FAZ" werde das Unternehmen in diesem Jahr Personal abbauen. Das Unternehmen werde die Mitarbeiterzahl in den Bereichen Produktion und Digitaltechnik erhöhen und gleichzeitig administrative Stellen abbauen. Darüber hinaus habe Brudermüller gesagt, dass sich die BASF nun auf organisches Wachstum konzentrieren würden und nur noch vereinzelt neue Akquisitionen tätigen werde.



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) notiere heute nach einer Herabstufung durch J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) tiefer. Die US-Investmentbank habe ihre Empfehlung für die Aktie von "neutral" auf "underweight" gesenkt. Das Kursziel sei von 137 EUR auf 119 EUR nach unten angepasst worden. (17.06.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Aktienmärkten herrscht zu Beginn der neuen Handelswoche eine optimistische Stimmung, so die Experten von XTB.Die meisten Blue-Chip-Indices aus Westeuropa würden höher notieren, wobei der spanische IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) der größte Nachzügler sei. In Osteuropa sei der Optimismus schwächer, da der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) sowie der russische RTS (ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) beide unter den Schlusskursen vom Freitag gehandelt würden.DEUTSCHE BANK MIT NEUEM UMSTRUKTURIERUNGSPLAN?