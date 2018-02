ISIN Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq-Symbol Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (09.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Heftiger Crash droht! ChartanalyseSeit Beginn dieses Jahres an steht die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach der vorausgegangenen Kursrally merklich unter Druck und notiert jetzt wieder auf dem Niveau aus November 2017. Doch der Abwärtsdruck könnte bald wieder zunehmen, ein kleiner aber heftiger Crash droht jetzt unmittelbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwischen Oktober 2016 und Dezember dieses Jahres habe das Papier der Lufthansa eine steile Rally von 9,10 bis 31,26 Euro abgeliefert. Dabei hätten Investoren kaum eine zwischengeschaltete Korrektur zugelassen, die nun als Unterstützung fehle und sich der jüngste Abverkauf daher noch beschleunigen könnte. Außerdem stehe der Wert gemessen an der charttechnischen Situation an dem letzten wichtigen Unterstützungsniveau, dass bei verlassen zur Unterseite einen regelrechten Sell-Off herbeiführen könnte. Es bleibe also spannend, ob Lufthansa wieder steil nach oben ziehe oder in den Sturzflug übergehe.Sollte das Papier der Lufthansa unter 25,97 Euro abrutschen, so müssten direkte Rücksetzer auf zunächst 21,22 Euro eingeplant werden. Das Stopp-Niveau sollte aber noch oberhalb von 28,10 Euro angesetzt werden, da ein anschließender Pullback zurück zur Oberseite eingeplant werden müsse. Eine Long-Chance entstehe für Anleger aber erst über dem Niveau von mindestens 30,00 Euro, erst dann steige die Wahrscheinlichkeit auf einen Run zurück zu den Jahreshochs von 31,26 Euro. Größere Kaufsignale können jedoch erst darüber abgeleitet werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.02.2017)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:25,99 EUR -1,78% (09.02.2018, 10:21)Tradegate-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:26,08 EUR -0,27% (09.02.2018, 10:37)