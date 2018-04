Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit insgesamt mehr als 550 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2016 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. 2016 erzielte die Lufthansa Group einen Jahresumsatz von 31,7 Mrd. EUR. Zum Jahresende 2016 waren bei der Lufthansa Group weltweit insgesamt 124.306 Mitarbeiter beschäftigt. (03.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Papier der deutschen Fluggesellschaft sei im Jahr 2017 der absolute Highflyer im DAX gewesen. Im laufenden Jahr gehöre die Lufthansa-Aktie jedoch zu den schwächeren Titeln im deutschen Leitindex und notiere nun auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2017. Sei dies nun eine gute Gelegenheit zum Einstieg?"Der Aktionär" bleibe für die Lufthansa-Aktie grundsätzlich weiterhin optimistisch gestimmt. Die Perspektiven für die Kranich-Airline seien in einem insgesamt relativ freundlichen Marktumfeld weiterhin gut und die Bewertung sei mit einem KGV von 6 nach wie vor günstig. Wegen des eher trüben Chartbildes dränge sich ein Kauf allerdings vorerst noch nicht auf. Bereits investierte Anleger sollten dabei bleiben und den Stopp bei 23,70 Euro beachten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:25,69 EUR -0,96% (03.04.2018, 09:51)