Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,91 EUR -6,64% (26.04.2018, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,85 EUR -7,83% (26.04.2018, 14:21)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), senkt aber das Kursziel von 34 auf 31 Euro.Die Expansion der Eurowings-Gruppe komme teurer als (zumindest extern) erwartet und die gesenkte Wachstumsprognose habe ebenfalls nicht zur Begeisterung beigetragen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Kapitalmärkte seien hierauf zu wenig vorbereitet gewesen, entsprechend habe sich dies in einem deutlichen Kursverlust entladen. Trotzdem halte Donie die aktuelle Strategie für richtig und sehe Lufthansa langfristig als Gewinner der anhaltenden Branchenkonsolidierung in Europa. Zudem seien die operativen Fortschritte überzeugend. Er reduziere sein Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 34 auf 31 Euro, halte jedoch das aktuelle Bewertungsniveau für eine Kaufgelegenheit.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Lufthansa-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: