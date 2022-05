Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,30 Hold Berenberg Bank William Fitzalan Howard 26.04.2022 6,00 Market-perform Bernstein Research Alexander Irving 26.04.2022 5,20 Underweight Barclays Capital Willi Ruppricht 22.04.2022 8,00 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 28.03.2022 7,90 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 24.03.2022 6,30 Verkaufen RBI Bernd Maurer 21.03.2022 6,65 Neutral UBS Jarrod Castle 07.03.2022 7,50 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 04.03.2022 6,50 Hold HSBC Andrew Lobbenberg 04.03.2022

7,37 EUR +2,72% (03.05.2022, 22:26)



7,356 EUR +3,34% (03.05.2022, 17:43)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.05.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,00 Euro oder 5,20 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 5. Mai ihre Zahlen zum ersten Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, hat Goldman Sachs mit 8,00 Euro das höchste Kursziel genannt. Die US-Investmentbank hat jedoch die Einstufung auf "neutral" belassen. Die Buchungslage bei den großen europäischen Fluggesellschaften ziehe trotz des Ukraine-Kriegs an, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am 28. März vorliegenden Branchenstudie. Seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 und 2024 habe der Analyst wegen höherer Spritpreise sektorweit jedoch etwas reduziert. Das neue Kursziel für die Lufthansa (vorher 7,10 Euro) reflektiere vor allem gesunkene Pensionsverpflichtungen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Lufthansa kommt dagegen vom US-Analysehaus Bernstein Research. Analyst Alexander Irving hat die Einstufung für den Titel auf "market-perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der Flugverkehr nehme wieder zu und die Profitabilität sei in der Branche vor der Rückkehr, schrieb Irving in einer am 26. April vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaften hätten im ersten Quartal überraschend robuste Flugpläne aufgestellt. Insgesamt plane die Branche auf innereuropäischen und nordamerikanischen Routen mit mehr als 90 Prozent der Vor-Corona-Kapazität.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?