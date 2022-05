Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 7,25 Neutral UBS Jarrod Castle 13.05.2022 5,70 Underweight Barclays Capital Willi Ruppricht 12.05.2022 7,90 Hold Deutsche Bank Jaime Rowbotham 06.05.2022 7,00 Underweight Morgan Stanley Carolina Dores 06.05.2022 6,00 Market-perform Bernstein Research Alexander Irving 05.05.2022 8,50 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 05.05.2022 8,00 Neutral Goldman Sachs Patrick Creuset 05.05.2022



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,539 EUR -5,46% (24.05.2022, 20:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,496 EUR -5,90% (24.05.2022, 17:39)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.05.2022/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,50 Euro oder 5,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 5. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2022 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. Mai sei die Lufthansa dank einer deutlichen Erholung der Ticketnachfrage im ersten Quartal ein gutes Stück aus dem Corona-Tief herausgekommen. Der Nettoverlust habe sich im Vergleich zum lockdowngeprägten Vorjahreszeitraum um 44 Prozent auf 584 Millionen Euro verringert, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am 5. Mai in Frankfurt mitgeteilt habe. Während sich der Umsatz auf knapp 5,4 Milliarden Euro mehr als verdoppelt habe, sei das Minus im Tagesgeschäft (bereinigtes EBIT) um 44 Prozent auf 591 Millionen Euro gesunken. Analysten hätten aber im Schnitt mit einem noch etwas geringeren Verlust gerechnet."Die Beschränkungen des Luftverkehrs sind weitestgehend überwunden. Wir haken die Krise jetzt mental ab und gehen wieder in die Offensive", habe Konzernchef Carsten Spohr gesagt. Das Ergebnis im Tagesgeschäft solle sich im Vergleich zu dem Milliardenverlust des zweiten Corona-Jahrs 2021 weiterhin verbessern. Eine genaue Prognose wage der Vorstand aber nicht - auch wegen der zuletzt extremen Sprünge beim Kerosinpreis.Die Kunden müssen sich jedenfalls auf höhere Ticketpreise einstellen: Nach Einschätzung der Lufthansa dürften die Durchschnittserlöse im weiteren Jahresverlauf mindestens um einen hohen einstelligen Prozentsatz höher liegen als im Vorjahr und damit auch höher als vor der Pandemie im Jahr 2019, ergänzt die dpa-AFX.Die niedrigste Kursprognose für Lufthansa kommt dagegen von Barclays: 5,70 Euro. Die britische Investmentbank hat nach der Berichtssaison der europäischen Luftfahrtkonzerne die Einstufung auf "underweight" belassen. Die Erholung des Sektors sei auf Kurs, schrieb Analyst Willi Ruppricht in einer am 12. Mai vorliegenden Branchenstudie. Stark schwankende Treibstoffkosten aber sorgten weiterhin für Gegenwind. Bei der Lufthansa rechne der Experte nun mit geringeren Pensionslasten und einer niedrigeren Nettoverschuldung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: