Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,40 Buy Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 10.04.2019 24,00 Overweight Morgan Stanley Penelope Butcher 08.04.2019 26,50 Buy UBS AG Jarrod Castle 02.04.2019 26,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 26.03.2019 25,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 20.03.2019 25,22 Outperform Credit Suisse Neil Glynn 19.03.2019 25,00 Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 19.03.2019 18,70 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 18.03.2019 22,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 15.03.2019 22,00 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 14.03.2019



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,08 EUR +1,66% (15.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,04 EUR -3,22% (15.04.2019, 20:54)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.04.2019/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,40 Euro oder 22,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 14. März die Zahlen zum vierten Quartal 2018 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. März hervorgeht, hat die Lufthansa 2018 trotz hoher Treibstoffkosten und teurer Flugausfälle den zweithöchsten Gewinn ihrer Geschichte eingeflogen. Der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) habe mit gut 2,8 Milliarden Euro rund 4 Prozent niedriger gelegen als im Rekordjahr 2017.Doch die gestiegenen Kerosinpreise dürften im laufenden Jahr noch stärker auf das Ergebnis drücken. So dürfte der operative Gewinn trotz der Erwartung steigender Erlöse eher sinken. Lufthansa-Chef, Carsten Spohr, peile für 2019 daher einen operativen Gewinn in der Spanne von 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro an. Analysten würden bisher im Schnitt mit einem Wert auf Vorjahreshöhe also rund 2,8 Milliarden Euro rechnen.Im abgelaufenen Jahr habe die Lufthansa ihren Umsatz um 6 Prozent auf 35,8 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettogewinn sei um 8 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Damit habe der DAX-Konzern mehr verdient als von Analysten erwartet. Die Anteilseigner sollen eine mit 80 Cent je Anteilschein stabile Dividende erhalten, ergänzt die dpa-AFX.Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der operative Gewinn (EBIT) im vierten Quartal habe die Schätzungen verfehlt, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am 14. März vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Kurzstrecken-Geschäft belaste weiterhin die Ergebnisse wegen der Überkapazitäten am Markt und der Integrationskosten. Der Ausblick für dieses Jahr bewege sich weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: