Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 16,50 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 24.07.2019 16,24 Neutral Credit Suisse Neil Glynn 23.07.2019 17,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 19.07.2019 17,30 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 17.07.2019 14,50 Sector Perform RBC Capital Markets Damian Brewer 10.07.2019 15,50 Hold Deutsche Bank Andy Chu 28.06.2019 15,40 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 25.06.2019 16,50 Hold HSBC Andrew Lobbenberg 25.06.2019 16,60 Halten Independent Research Sven Diermeier 25.06.2019 24,00 Overweight Morgan Stanley Rasika Sankpal 25.06.2019 18,55 Buy UBS AG Jarrod Castle 25.06.2019 18,00 Hold Commerzbank AG Malte Schulz 19.06.2019 14,70 Hold Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 19.06.2019 16,00 Halten Nord LB Frank Schwope 18.06.2019 17,20 Neutral Oddo BHF Yan Derocles 18.06.2019

Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,035 EUR -1,15% (26.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,11 EUR -0,53% (26.07.2019, 19:58)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.07.2019/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 24,00 Euro oder 14,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 30. Juli ihre Zahlen zum 2. Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Kapitalmarkttag auf "overweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Rasika Sankpal in einer am 25. Juni vorliegenden Studie.Das Analysehaus RBC hat dagegen die Einstufung für Lufthansa vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "sector perform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Bei dem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) rechne er konservativ mit einem Wert von 584 Millionen Euro schrieb Analyst Damian Brewer in einer am 10. Juli vorliegenden Studie. Dies reflektiere leichte Rückgänge beim bereinigten Passagierumsatz je angebotenem Sitzkilometer.Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Gewinnwarnung und vor Quartalszahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Seine Annahme für den bereinigten operativen Gewinn (EBIT) liege deutlich unter dem Marktkonsens, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am 24. Juli vorliegenden Branchenstudie. Yanoshik rechne mit Kostendruck von den Treibstoffpreisen. Sein Fokus liege auf Aussagen der Airline zu den Umsätzen im dritten Quartal.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick: