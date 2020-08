Kursziel

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,00 Market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 04.08.2020 5,85 Sell UBS AG Jarrod Castle 03.08.2020 5,44 Underperform Credit Suisse Neil Glynn 13.07.2020 5,00 Underweight Morgan Stanley Carolina Dores 08.07.2020 5,70 Sell Deutsche Bank Andy Chu 30.06.2020 6,50 Verkaufen DZ BANK Dirk Schlamp 26.06.2020 9,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 26.06.2020 9,50 Reduce Oddo BHF Yan Derocles 25.06.2020 8,00 Sell Berenberg Bank William Fitzalan Howard 24.06.2020 2,00 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 22.06.2020 4,50 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 09.06.2020 8,00 Verkaufen NORD/LB Wolfgang Donie 04.06.2020 6,10 Sell Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 03.06.2020

Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,654 EUR +5,28% (04.08.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,738 EUR +5,39% (04.08.2020, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.08.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 Euro oder 2,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 6. August ihre Zahlen zum 2. Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, hat das US-Analysehaus Bernstein Research mit 10 Euro das höchste Kursziel genannt. Die Einstufung wurde vor den am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen auf "market-perform" belassen. Der Fokus der Anleger und Analysten dürfte auf der radikalen Umstrukturierung der Fluggesellschaft sowie auf den Plänen zum Schuldenabbau liegen, erwarte Analyst Daniel Roeska laut einer am 4. August vorliegenden Studie.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Lufthansa kommt dagegen von Morgan Stanley. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für Lufthansa auf "underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Innerhalb des europäischen Transportsektors dürften Unternehmen aus der Bahnindustrie und Anbieter rein elektrisch betriebener Straßenfahrzeuge in den kommenden zehn Jahren die größten Wachstumschancen haben, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am 8. Juli vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie der Fluggesellschaft gehöre zu den am wenigsten bevorzugten Sektorwerten.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?