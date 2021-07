Wien (www.aktiencheck.de) - Finanztitel zählten gestern zu den Favoriten der Börsianer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Stark habe sich auch die Luftfahrtbranche präsentiert: Die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) hätten zum Wochenstart mehr als zwei Prozent gewonnen. Sie hätten indirekt davon profitiert, dass der Flughafen Sydney von einer Investorengruppe ein Übernahmeangebot erhalten habe. Das gebe der Branche Zuversicht und sorge auch fürgute Stimmung unter den Fraport-Aktionären. Die Aktien der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hätten sich sogar um gut drei Prozent verteuert. Aufgrund gesunkener Corona-Infektionszahlen wachse nach Angaben von Vorstandsmitglied Harry Hohmeister die Nachfrage nach Dienstreisen wieder an.Im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) seien die Aktien von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) an die Spitze der gestrigen Hitliste gelangt: Nachdem zwischenzeitlichen Rückschlag seit Mitte Juni hätten die Aktien des Salz- und Düngerherstellers um über fünf Prozent zugelegt, womit sie den vierten Handelstag in Folge klar im Plus geschlossen hätten und nun so teuer seien wie seit November 2019 nicht mehr. Für das laufende Jahr betrage der Kursgewinn bereits 65 Prozent. Hier werde insbesondere der in Gang befindliche Schuldenabbau des Konzerns positiv gesehen. (06.07.2021/ac/a/m)