Was bedeute dies für die Depots der Anleger?



Die Fürst Fugger Privatbank habe in ihren Vermögensverwaltungsmandaten bereits im Verlauf der letzten Monate auf diese Entwicklung reagiert. Marko Behring erläutere: "In unseren Depots haben wir gut gelaufene Positionen im Tech-Bereich um Value- und solide Dividendentitel ergänzt."



Zitate Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank:



- "Wir werten den Rücksetzer als gesunde Entwicklung."



- "Wir sehen jetzt eher eine gesunde Korrektur, die sogar die Grundlage für langfristig weiter steigende Kurse schaffen kann."



- "Die Tatsache, dass nun etwas Luft abgelassen wurde, hat sogar dazu beigetragen, dass der Markt nicht in einen Blasenmodus übergeht, der dann wirklich gefährlich werden kann."



- "Selbst wenn man nur die Wachstumsraten von vor der Krise anlegt, sind viele Titel schon sehr weit gelaufen. In diese Bewertungen müssen sie noch hineinwachsen. Kaufkurse sehen wir daher erst bei einem weiteren Rückgang der Aktienkurse."



- "In unseren Depots haben wir gut gelaufene Positionen im Tech-Bereich um Value- und solide Dividendentitel ergänzt." (09.09.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Kursverluste der vergangenen Woche haben viele Anleger verunsichert - insbesondere der Rücksetzer bei den Tech-Werten, so die Analysten der Fürst Fugger PrivatbankFür Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, sei er jedoch nicht überraschend gekommen: "Wir werten den Rücksetzer als gesunde Entwicklung." Er und seine Kollegen hätten in den letzten Wochen darauf hingewiesen, dass sich an den Märkten auch Potenzial für Rückgänge aufgestaut habe. "Wir sehen jetzt eher eine gesunde Korrektur, die sogar die Grundlage für langfristig weiter steigende Kurse schaffen kann", so Behring.Nach dem sehr guten August habe man an der Schwelle zur Euphorie gestanden und das, so Behring, sei immer eine etwas kritische Situation: "Die Tatsache, dass nun etwas Luft abgelassen wurde, hat sogar dazu beigetragen, dass der Markt nicht in einen Blasenmodus übergeht, der dann wirklich gefährlich werden kann", meine Behring. Als Anleger mit Blick für fundamentale Fakten sehe die Privatbank die jüngste Bewegung daher eher als eine Rückkehr zur Rationalität an.Seien das schon Kaufkurse?Hinzu komme ein Faktor, auf den Behring und seine Kollegen auch schon verschiedentlich hingewiesen hätten - die so genannte "Sektor-Rotation", also eine gewisse Verlagerung des Anlegerinteresses hin zu Value- und Dividendentitel mit etwas Nachholpotenzial in der Bewertung. "Wir haben diese Rotation auch in der jetzigen Korrekturbewegung gesehen", erläutere Behring. "Es ist gut denkbar, dass sie der bereits laufenden Rotation noch weiter Schub verleiht."