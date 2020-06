NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

2,96 USD -6,92% (25.06.2020, 17:03)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LK



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (25.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) unter die Lupe.Nach dem Millionen-Bilanzbetrug beim einstigen Starbucks-Herausforderer aus China habe die NASDAQ bereits verkündet, dass Luckin Coffee-Aktie von der US-Börse ausgeschlossen werden solle. Das chinesische Unternehmen wolle das zwar verhindern, vergangene Woche habe Luckin Coffee aber erneut ein Schreiben aus den USA bekommen. In der neuen Nachricht heiße es, dass Luckin Coffee auch deshalb von der Börse fliegen solle, weil das Unternehmen keinen Jahresabschluss für 2019 veröffentlicht habe. Der einstige Hoffnungsträger habe die Verzögerung u.a. mit dem Coronavirus begründet - dabei dürfte hauptsächlich die Aufarbeitung des Betrugsfalls Zeit kosten.Nach dem zwischenzeitlichen Anstieg auf 6,79 USD sei der Kurs wieder abgesackt. Tagesschwankungen von mehr als 10% seien bei einem so tief gefallenen Wert mit unklarer Zukunft nicht ungewöhnlich. Diese kurzfristigen Kursspitzen seien fast nie nachhaltig. Anleger sollten sich daher nicht zum Kauf verführen lassen. Eine seriöse Einschätzung zur Substanz des Unternehmens und der weiteren Aussichten sei derzeit nicht möglich. Die Luckin Coffee-Aktie sei dementsprechend kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2020)Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:2,64 EUR -6,05% (25.06.2020, 17:16)