Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Kein guter Tag für alle Fans des E-Mobility-Segments. Rivian Nikola und Canoo , sie alle würden zwischen vier und sieben Prozent verlieren. Deutlich mehr unter Druck stehe das Papier von Lucid.Am Donnerstag habe Lucid die Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 1,75 Milliarden Dollar angekündigt. Die Anleihen seien vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten von Lucid, die halbjährlich nachträglich verzinst würden und am 15. Dezember 2026 fällig würden, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, getilgt oder umgewandelt würden.Für Lucid sei diese Art der Finanzierung relativ einfach zu realisieren und ermögliche jungen Unternehmen einen schnelleren Zugang zu Investorengeldern.Lucid beabsichtige, den Nettoerlös aus der Emission in Forschung und Entwicklung sowie der Ausbau der Produktionsstätte in Casa Grande inklusive der Finanzierung möglicher neuer Fertigungsstätten zu investieren.Dass Lucid Geld für die Expansion sowie den Aufbau der Produktionsstätten sowie Gelder für F&E brauchen würde, sei klar gewesen. Der Zeitpunkt überrasche dennoch. Erst Ende Juli sei Lucid via SPAC-Deal mit Churchill Capital IV an die Börse gegangen.Bis 2025 erwarte das Unternehmen eine Steigerung der Auslieferungen auf 135.000 Fahrzeuge und Einnahmen von mehr als 13,98 Milliarden Dollar zu erzielen. Demgegenüber stehe ein Börsenwert von 62 Milliarden Dollar. Die Bewertung sei mehr als sportlich, jedoch zähle Lucid mit seiner Hard- und Software sicherlich zur Creme de la Creme im E-Mobility-Sektor. Zwischen 30 und 35 Dollar versuchen Anleger einen Fuß in die Tür zu stellen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Lucid Group-Aktie. (Analyse vom 09.12.2021)