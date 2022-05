Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

12,878 EUR -2,32% (12.05.2022, 15:25)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

13,86 USD -13,10% (11.05.2022, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (12.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Lucid Group habe gezeigt, dass der Hochlauf für die Produktion des Modells "Air" funktioniere und der Stromer mehr als nur konkurrenzfähig sei. Noch 2022 wolle das Unternehmen seine Autos in Europa ausrollen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet habe, sollten die Modelle Air Dream Edition P und R in begrenzter Stückzahl für Kunden in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Norwegen im weiteren Verlauf des Jahres verkauft werden.Am 13. Mai werde Lucid Group dazu seinen ersten europäischen Einzelhandelsstandort in München eröffnen. Weitere europäische Standorte sollten im Lauf des Jahres dazu kommen. Durch den Roll-out seiner Elektromodelle in Europa werde Lucid Group die Sichtbarkeit erhöhen. Das passe. Die Expansion laufe: Zuletzt habe Vorstand Peter Rawlinson bereits einen großen Deal mit Saudi-Arabien an Land gezogen. Rawlinson werde mit seinem Team bis zu 100.000 Fahrzeuge über einen Zeitraum von zehn Jahren an Saudi-Arabien liefern.Natürlich habe auch Lucid Group als Start-up mit diversen Problemen zu kämpfen. Die Lieferketten-Problematik mache auch vor dem US-Start-up nicht halt. CEO Rawlinson habe die ambitionierten Ziele zurechtrücken müssen. Ergebnis: Die Anleger hätten ihre Aktien wie faules Obst auf den Markt geworfen. Verantwortlich dafür gewesen sei sicherlich auch die mehr als ambitionierte Bewertung der Lucid Group. 25 Mrd. USD Börsenwert stünden einen geschätzten Umsatz von 3,4 Mrd. USD 2023 gegenüber. Sportlich!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: