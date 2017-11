Tradegate-Aktienkurs Lotto24-Aktie:

10,594 EUR -0,39% (02.11.2017, 09:16)



ISIN Lotto24-Aktie:

DE000LTT0243



WKN Lotto24-Aktie:

LTT024



Ticker-Symbol Lotto24-Aktie:

LO24



Kurzprofil Lotto24 AG:



Die Lotto24 AG (ISIN: DE000LTT0243, WKN: LTT024, Ticker-Symbol: LO24) ist der führende deutsche Vermittler von staatlich lizenzierten Lotterien im Internet (www.lotto24.de). Dabei schließt das Unternehmen im Kundenauftrag Spielverträge für Lotterieprodukte wie Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot und Glücksspirale mit den jeweiligen Lotterieveranstaltern ab. Nach der Gründung im Jahr 2010 war das Unternehmen 2012 einer der ersten privaten Online-Lotterievermittler, der nach Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags alle notwendigen staatlichen Erlaubnisse erhielt und wieder aktiv auf dem deutschen Markt tätig wurde. Seit dem 3. Juli 2012 ist die Lotto24 AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Lotto24 verfolgt das Ziel, den Vorsprung als führender deutscher Vermittler von Lotterieprodukten im Internet auszubauen. (02.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Lotto24-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Lotto24-Aktie (ISIN: DE000LTT0243, WKN: LTT024, Ticker-Symbol: LO24) unter die Lupe.Petra von Strombeck, CEO der Lotto24 AG, habe ihren Anteilseignern eine Senkung der Prognose präsentieren müssen. Grund sei unter anderem eine schwache Jackpot-Entwicklung in Q3. Die Alarmglocken müssten klingeln, da Strombeck auf einen starken Wettbewerb hinweise. In den ersten neun Monaten seien nur noch 216.000 Neukunden gewonnen worden - nach 286.000 Neukunden im Vorjahr. Das Q3 sei richtig schlecht gewesen: nur noch 55.000 Neukunden entgegen 111.000 Neukunden in Q3 des Vorjahres. Das Transaktionsvolumen solle 2017 nur noch um 10 bis 15% wachsen. Weil der CEO die Marketingkosten "signifikant" reduziere, solle weiterhin der Break-even erreicht werden. Die Experten hätten ihre Zweifel, ob im Lottospielen die Zukunft liege, jüngere Leute würden eher auf Sportwetten setzen.Lotto24 erscheint auch vor diesem Hintergrund mit einem Börsenwert von mehr als einer Viertelmilliarde Euro krass überbewertet, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 02.11.2017)Xetra-Aktienkurs Lotto24-Aktie:10,55 EUR -0,47% (02.11.2017, 11:54)