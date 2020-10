Börse München-Aktienkurs Loop Industries-Aktie:

Loop Industries Inc. (ISIN: US5435181046, WKN: A2DX71, Ticker-Symbol: 3L9) ist ein in Kanada ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Kunststoffproduktion spezialisiert hat. Durch seine patentierte Technologie produziert das Unternehmen Polyethylenterephthalat (PET)/Polyester-Kunststoff aus fossilen Brennstoffen, indem es Abfälle aus PET-Kunststoff und Polyesterfasern (Wasserflaschen, Soda-Flaschen, Verbraucherverpackungen, Teppiche, Polyestertextilien und Industrieabfälle) zu seinen Grundbausteinen depolymerisiert. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es, PET-Kunststoffabfälle in PET-Verpackungen für Konsumgüterunternehmen zu recyceln. Es richtet sich speziell an PET/Polyester-Kunststoffe und ermöglicht die Entfernung aller Verunreinigungen wie Farben/Farben, Etiketten und aller organischen und anorganischen Abfälle. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Loop Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Loop Industries Inc. (ISIN: US5435181046, WKN: A2DX71, Ticker-Symbol: 3L9, NASDAQ Ticker-Symbol: LOOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi erinnere, dass der Shortseller Hindenburg Research einen verheerenden Bericht geschrieben habe. Die Loop Industries-Aktie sei daraufhin von 12,50 auf 7,50 USD gefallen. Gestern habe sie noch mal ein Minus von 3,6% verbucht. Hindenburg Research glaube nicht, dass die Technologie, Plastik abzubauen, überhaupt existiere. Für die Aktionäre von Loop Industries kann es richtig ungemütlich werden, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Loop Industries-Aktie: