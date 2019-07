SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

350,80 CHF +1,92% (24.07.2019, 09:54)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (24.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).1H19-Ergebnisse: Lonza habe ein org. Umsatzwachstum von 6,1% verzeichnet; PB&N habe +10,3% und SI -3,7% erwirtschaftet. Der Umsatz habe sich auf CHF 2,976 Mrd. (= Kons.) belaufen. Im PB&N-Segment habe sich das CDMO-Geschäft besonders gut entwickelt, während Capsugel und Nutrition nur ein geringfügiges Plus erzielt hätten. Im SI-Segment hätten sich mit Ausnahme von Hygiene alle Geschäfte eher verhalten gezeigt. Allerdings rechne Lonza im 2H19 mit einem besseren Industriegütergeschäft. Das Kern-EBITDA habe mit CHF 828 Mio. 3,4% über dem Konsens gelegen (Kern-EBITDA-Marge J/J: +30 Bp, Kons.: -60 Bp). Der Segmentmix habe mit einem Rückgang der Kern-EBITDA-Marge um 30 Bp bei PB&N überrascht, während SI in einem äußerst schwierigen 1H19 (interne und Faktorkostenkennzahlen, Preiserhöhungen) einen Margenanstieg (!) um 20 Bp verzeichnet habe. Ohne IFRS 16 läge das Kern-EBITDA bei CHF 814 Mio. (Kern-EBITDA-Marge J/J: -10 Bp). Die Einmalposten im EBIT würden sich auf CHF 134 Mio. belaufen und somit der GJ-Vorgabe von rund CHF 250 Mio. entsprechen.Ausblick: Lonza bestätige seine Vorgabe für 2019, die für MSD-HSD ein Umsatzwachstum und eine nachhaltig hohe Kern-EBITDA-Marge vorsehe (zumindest unverändert J/J). Bis 2022 rechne Lonza mit einem Umsatz von CHF 7,1 Mrd., einer Kern-EBITDA-Marge von 35% und einem ROIC im zweistelligen Bereich.In einem schwierigen 1H19 habe Lonza eine mehr als solide Performance erzielt. PB&N habe erneut eine starke Performance mit einer zweistelligen Steigerung des org. Wachstums an den Tag gelegt. Ein Wachstum des KERN-EBITDA im hohen einstelligen Bereich verdeutliche, dass Lonza die erheblichen Expansionskosten, die es derzeit zu tragen habe, im Großen und Ganzen habe verkraften können. Noch überraschender sei jedoch die hohe Rentabilität bei SI, wo Lonza in einem schwierigen Umfeld die Kosten im Griff habe. Buchta werte daher die Ergebnisse des 1H19 als positiven Schritt in Richtung der Ziele für 2022.