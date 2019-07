SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

342,20 CHF +0,71% (31.07.2019, 10:07)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (31.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Günstige langfristige Trends: Mit dem Pharma-, Biotech- und Nutrition-Geschäft dürfte Lonza nach Meinung der Analysten gut positioniert sein, um in den nächsten zehn bis 15 Jahren ein organisches Wachstum (CAGR) im mittleren bis hohen einstelligen Bereich zu erreichen. Nicht nur das "Standard"-Mammalian-Biologics-Geschäft mit mehreren Investitionen dürfte dazu beitragen, sondern auch Zell- und Gentherapielösungen, die Angebote von Lonza in den Bereichen ADCs und HPAPIs sowie das Mikrobiom-JV mit Chr. Hansen. Die Nutrition- und Capsugel-Angebote und der kürzlich erfolgte Eintritt in das Fill-and-Finish-Segment würden diesbezüglich sehr gut passen.Specialty Ingredients: SI habe in den letzten 18 bis 24 Monaten zu kämpfen gehabt, aber scheine die Talsohle überwunden zu haben, denn im 2H19 und 2020 dürften die ersten Verbesserungen sichtbar werden. Die Vitamin-B3-Preise würden steigen, einige Industriegeschäfte sähen eine erste Nachfrageerholung und die Versorgungsunterbrechung in China sei gelöst. Trotzdem würde Buchta eine Veräußerung des Geschäfts in den nächsten zwölf bis 18 Monaten begrüßen. Lonza hätte dann eine Nettoliquidität, die eine größere Flexibilität für eine Portfoliotransformation ermöglichen würde. Zudem würde sich eine Transaktion mit einem ordentlichen Veräußerungspreis wahrscheinlich wertsteigernd auswirken.Auf Basis des neuen Kursziels des Analysten würde Lonza zu einem KGV 2020 von 28,8 gehandelt. Dies sei zwar nicht günstig - gleichzeitig aber auch nicht übermäßig teuer für ein Unternehmen mit starkem langfristigen Wachstumspotenzial, defensivem Anlagecharakter und zahlreichen Möglichkeiten zu einem wertsteigernden Portfolioumbau. Die laufenden Investitionen würden zwar die Cash-Generierung belasten, seien in sich aber sinnvoll und dürften dem Shareholder Value zugutekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Lonza-Aktie:308,40 EUR +0,85% (31.07.2019, 10:21)