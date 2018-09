Tradegate-Aktienkurs Lonza-Aktie:

Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (25.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Für P&B strebe Lonza die Aufrechterhaltung einer Marge von über 30% an. Auch für Consumer Health (Teil von SI) rechne Lonza mit über 30%, wobei bis 2022 eine Marge im oberen Zwanzigerbereich erwartet werde. Für Consumer & Resources Protection (ebenfalls Teil von SI), gehe Lonza von einer Marge zwischen 20 und 25% aus (bislang hoher Zehnerbereich). Bis 2022 dürfte das organische Wachstum von P&B im hohen einstelligen Bereich liegen, das von Consumer Health im mittleren bis hohen einstelligen Bereich und das von Consumer & Resources Protection im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich.Lonza habe keine Veräußerung von Water Care oder Wood Treatment angekündigt. Vielmehr strebe das Unternehmen eine Wiederverwendung und Restrukturierung von Teilen seines Geschäftsbereichs Consumer & Resources Protection an. Rund 20-25% des Geschäftsbereichs würden wahrscheinlich nicht weitergeführt und von anderen Geschäftsbereichen genutzt werden, während 10 bis 15% restrukturiert und abgestoßen werden dürften.Mit seinem Schwerpunkt auf Biologika rechne Lonza mit hohen Investitionen bei P&B. Im Geschäftsbereich Consumer Health and Consumer Resources & Protection dürften die Investitionen gering ausfallen. Hinzu kämen ergänzende Übernahmen.Der SI-Ausblick erscheine ehrgeizig und impliziere, dass es in keinem Geschäft zu einem Rückschlag komme, aber bis 2022ff sei es noch lange hin. Die Restrukturierung sei hilfreich, aber Lonza habe nicht angekündigt, dass Water Care oder sogar Wood Treatment verkauft werden sollten. Stattdessen werde eine Restrukturierung vorgenommen, und es komme zu keinen Verkaufserlösen (Einmalkosten?). Der Unternehmensausblick laute auf eine Kern-EBITDA-Marge von >30+% bei P&B. Darin enthalten sei ein Sicherheitspuffer für mögliche Rückschläge bei Biologika und Chemical Manufacturing. In H1/2018 habe Lonza 33% erreicht, die Margen dürften also sogar sinken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie: