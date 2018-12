SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

301,10 CHF -2,11% (10.12.2018, 10:20)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (10.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Lonza habe die Gründung eines Biologika-Werks in China angekündigt (bisher nur Produktion chemischer Medikamente in Nansha). Diese Expansion erfolge zusammen mit GE Healthcare, das die Ausrüstung und die modulare Anlage liefern werde. Lonza werde ab Anfang 2020 die frühe bis späte klinische und kommerzielle Phase mit kleineren 1.000-Liter- bis 2.000-Liter-Einweg-Bioreaktoren liefern. Es würden keine größeren Reaktoren installiert, und Lonza zufolge solle die Gesamtkapazität bei "knapp" 5.000-10.000 Litern liegen. Es habe keine offizielle Erklärung zu der Investition gegeben, aber Lonza habe bestätigt, die Investition sei deutlich geringer als die in Visp und dürfte eher bei CHF 50 Mio. als bei CHF 200 Mio. liegen. Lonza könnte diesen Standort noch weiter ausbauen.Marktauswirkung: Lonza sei im Hinblick auf Kapazitätserweiterungen nach wie vor die am wenigsten aggressive Biologika-CMO. Gemäß der neuen Investitionsphilosophie warte Lonza auf eine konkrete Nachfrage nach der neuen Kapazität. Soweit wir wissen, hat BI einige kleinere Kapazitäten in Shanghai, und Wuxi Biologics eröffnet beträchtliche Kapazitäten in China, so Daniel Buchta, Analyst von Vontobel Research. Generell konzentriere sich die Fertigungskapazität aber nach wie vor auf westliche Länder oder Singapur/Südkorea.Die heutige Mitteilung zeige erneut auf, warum das Verhältnis Investitionen/Umsatz bei Lonza 2019 wahrscheinlich 10 bis 12% betragen werde. Buchta rechne danach nur mit einer geringen Verlangsamung. Allgemein erwarte er bei Lonza eine recht hohe Kapazitätsauslastung, weshalb eine Aufstockung der Kapazität erforderlich sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lonza-Aktie:270,00 EUR +0,15% (10.12.2018, 09:14)