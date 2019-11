SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (13.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF), senkt aber sein Kursziel.Die Bekanntgabe des zweiten CEO-Wechsels in einem Jahr ("aus persönlichen Gründen") werfe Fragen über den Prozess auf, mit dem zu Jahresbeginn ein Nachfolger von CEO Riedinger gesucht worden sei. Der Analyst könne nicht ausschließen, dass unter der Oberfläche mehr vorhanden sei, und ein neuer CEO mit einem Rundumschlag aufwarte. Er bezweifle dies und das Unternehmen habe dies dementiert. Lonza jedenfalls verfüge über mehrere Großprojekte wie IBEX, die Ausgliederung von Specialty Ingredients (SI) und die anhaltende Integration von Capsugel, aber auch über eine ambitionierte Vorgabe für 2022. Um diese zu erreichen, dürfe keines dieser Projekte wesentlich zu kämpfen haben.Der Analyst sei in Bezug auf die langfristigen, defensiven Wachstumsaussichten von Lonza sicherlich positiv eingestellt. Dies gelte insbesondere für die Bereiche mAb, Cell & Gene, Bioconjugates, HPAPI und Mikrobiom. Die Investitionen in diese Richtung würden klar Sinn machen. Aber auch die Bereiche kleine Moleküle und Nahrungsmittel hätten gute Wachstumsaussichten. Eine Veräußerung von SI würde die Anlagebeurteilung noch scharfer und Lonza weniger zyklisch machen. All dies sei natürlich gegenüber der gestrigen Bekanntgabe nicht verändert worden.Um das neue Kursziel zu ermitteln, aktualisiere der Analyst seine Schätzungen. Dabei beurteile er die kurzfristige finanzielle Entwicklung etwas vorsichtiger. Mit Blick auf die gedämpfte Stimmung nach der gestrigen Ankündigung korrigiere er auch einige Risikofaktoren im DCF-Modell. Lonza bleibe eine erstklassige Aktie und eine attraktive Anlageoption. Das Unternehmen müsse Informationen künftig jedoch besser kommunizieren, denn die Mitteilung von gestern habe den Aktienkurs vorübergehend um 7% einbrechen lassen.