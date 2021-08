Der Börsengang von Google

Da Google bereits seit Längerem dank Google Ads oder Google Assistant weit mehr als eine Suchmaschine ist, hat sich das Unternehmen 2015 dazu entschieden, die Aktie in Alphabet, die Dachgesellschaft von Google, umzubenennen.



Ist es zu spät, um in Google zu investieren?

Google hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Wert dazugewonnen. Diejenigen, die eine Google Aktie von 2004 besitzen, können sich sehr glücklich schätzen. Für alle anderen stellt sich die Frage, ob es jetzt überhaupt noch etwas bringt, in Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) zu investieren.



Natürlich muss jeder selbst entscheiden, welche Aktien er in sein Portfolio aufnehmen möchte und welche nicht. Betrachtet man allerdings den Kurs von Alphabet, sieht man, dass dieser nicht fällt, sondern gleichbleibt oder steigt. Das hängt damit zusammen, dass sich Google auf dem Markt fest etabliert hat. Das Unternehmen ist aus dem alltäglichen Leben kaum wegzudenken, weshalb ein Abschwung des Erfolges kaum möglich scheint.



Die Nutzung des Internets wächst ständig, da es einen immer wichtigeren Teil unseres Lebens ausmacht – mittlerweile sogar für ältere Personen. Google als Tech-Riese kann davon nur profitieren und wird in absehbarer Zukunft daher immer besser performen.



Natürlich sollte man sich vor jedem Aktien-Kauf, ganz gleich ob es sich um Wertpapiere eines großen oder kleinen Unternehmens handelt, eingehend informieren und sich die Kurse ganz genau ansehen.









