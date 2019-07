Börsenplätze Logwin-Aktie:



Die Logwin AG (ISIN: LU1618151879, WKN: A2DR54, Ticker-Symbol: TGHN) (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.



Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg). (25.07.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Logwin-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Logwin AG (ISIN: LU1618151879, WKN: A2DR54, Ticker-Symbol: TGHN) unter die Lupe.Die Logwin AG mit Sitz in Grevenmacher (Luxemburg) sei ein international agierender Anbieter von ganzheitlichen Logistiklösungen mit 190 Niederlassungen in 36 Ländern weltweit. Das Segment Air & Ocean (Umsatz 2018: 777,3 Mio. Euro, Umsatzanteil: 67,7%) realisiere internationale Transporte per Luft- und Seefracht inklusive der damit einhergehenden individuellen Logistikleistungen. Im Segment Solutions (Umsatz 2018: 370,3 Mio. Euro, Umsatzanteil: 32,3%) entwickle Logwin individuelle Kontraktlogistiklösungen u.a. für Unternehmen aus den Bereichen Anlagen- und Maschinenbau, Automotive sowie Retail und Fashion.Ende April habe Logwin zufriedenstellende Q1-Zahlen (Umsatz: +2,6%; EBITA: +4,3%) berichtet, die insbesondere auf Basis des operativen Ergebnisses über dem Gesamtjahresziel ("Rückgang des EBITA") gelegen hätten. Der Analyst gehe davon aus, dass auch die Q2-Zahlen, die das Unternehmen am 31.07.2019 veröffentlichen werde, positiv ausfallen würden. Demnach sollte das erste Halbjahr eine solide Grundlage bilden, um eventuelle negative Auswirkungen durch rezessive Tendenzen zumindest abzufedern. Die gute Positionierung spiegle sich jedoch nicht im aktuellen Aktienkurs wider.Seit Jahresanfang habe der Kurs der Logwin-Aktie viele Unternehmen der Peergroup sowie alle relevanten nationalen wie internationalen Indices zum Teil signifikant outperformen und auch absolut betrachtet deutlich zulegen können (+35,5% seit Beginn des Jahres). Dennoch weise das Unternehmen auch auf dem aktuellen Kursniveau mit Blick auf nahezu alle Bewertungsmultiplikatoren einen nennenswerten Abschlag zur Peergroup auf. Der Analyst halte diese Unterbewertung selbst unter Berücksichtigung der deutlich geringeren Größe des Unternehmens sowie des sehr niedrigen Free Floats (12,9%) nach wie vor für übertrieben. Zudem sei Logwin in Anbetracht der sich abzeichnenden schwieriger werdenden konjunkturellen Rahmenbedingungen vergleichsweise gut aufgestellt. Er sehe dementsprechend weiteres Upside-Potenzial für die Aktie.Verschiedenste Bewertungsmodelle sowie Vergleiche mit jüngsten Akquisitionen von Wettbewerbern deuten auf eine signifikante Unterbewertung der Logwin-Aktie hin, so Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link