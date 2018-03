SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

CHF 37,53 +1,94% (06.03.2018, 10:31)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (06.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Logitech habe bereits vor dem heutigen Investorentag die Prognosen für GJ 2018 bestätigt. Das Unternehmen erwarte ein Umsatzwachstum von 12 bis 14% bei konstanter Währung (VTe: 13,3%) sowie ein EBIT (non-GAAP) von USD 270 bis 280 Mio. (VTe: 278). Logitech rechne 2019 (bei konstanter Währung) mit einem Wachstum im hohen einstelligen Bereich (VTe: organisch: 8,7%, konst. Währungen 9,6%, ausgewiesen 12,1%) bei einem EBIT (non-GAAP) von USD 310 bis 320 Mio. (341 Mio.).In früheren Jahren habe Logitech seine ursprünglichen Vorgaben immer übertroffen. Zwar bleibe die Prognose von Logitech für den operativen Gewinn in GJ 2019 hinter den Erwartungen des Analysten zurück, er behalte seine Schätzungen dennoch vorerst unverändert bei und sei nach wie vor vom Potenzial des Unternehmens überzeugt.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. Das Kursziel laute CHF 48,00. (Analyse vom 06.03.2018)Börsenplätze Logitech-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Logitech-Aktie:32,03 EUR (05.03.2018)