Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (03.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF).Das bereinigte EBT habe in Q1/2019 mit 2,17 (Vj.: 2,00; Q4/2018: 1,76) Mrd. GBP leicht höher als erwartet gelegen (Marktkonsens 2,05 Mrd. GBP). Der Nettogewinn habe mit 1,20 (Vj.: 1,17; Q4/2018: 0,77) Mrd. GBP aber unterhalb der Markterwartungen von 1,39 Mrd. GBP gelegen. Die Gesamterträge seien gegenüber dem Vorjahresquartal als auch dem Q4/2018 leicht auf 4,42 (Vj.: 4,33; Q4/2018: 4,35) Mrd. GBP gestiegen. Während der Zinsüberschuss auf 3,08 (Vj.: 3,17; Q4/2018: 3,17) Mrd. GBP gesunken sei, seien die sonstigen Erlöse auf 1,51 (Vj.: 1,41; Q4/2018: 1,40) Mrd. GBP gestiegen. Die operativen Aufwendungen seien um 3% y/y gesenkt worden, während die Risikovorsorge um 275 (Vj.: 258; Q4/2018: 197) Mio. GBP erhöht worden sei. Die Nettozinsmarge habe bei 2,91% gelegen (Vj.: 2,93%; Q4/2018: 2,92%) und habe somit fast den Zielwert für 2019e (2,90%) erreicht. Die Aufwands-Ertragsquote habe mit 44,7% (Vj.: 47,8%) im internationalen Vergleich auf einem sehr guten Wert gelegen. Ein Unsicherheitsfaktor sei weiterhin die Unklarheit beim Brexit, andererseits profitiere der Aktienkurs vom Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von bis zu 1,75 Mrd. GBP.Bei unveränderten Ergebnisprognosen (EPS 2019e: 6,16 GBp; EPS 2020e: 6,66 GBp) und einem Kursziel von 0,66 GBP bestätigt Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Lloyds-Aktie. (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,73 EUR -0,07% (03.05.2019, 14:36)