London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

0,2862 GBP +0,24% (22.05.2020, 13:13)



ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



WKN Lloyds-Aktie:

871784



Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLD



London Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLOY



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLDTF



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (22.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF).Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2020 habe ergebnisseitig deutlich unter den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei neben dem Rückgang der Gesamterträge auch der Rückgang des Handelsergebnisses gewesen, was in der aktuellen Marktsituation dem Trend entgegenlaufe. Darüber hinaus habe Lloyds einen deutlichen Anstieg der Wertminderungen von Finanzanlagen verzeichnet. Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Bank verkündet, dass die Dividendenzahlungen für das zweite Halbjahr 2019 sowie für das erste Halbjahr 2020 vorerst ausgesetzt würden und die Guidance für 2020 kassiert.Aus Sicht des Analysten werde Lloyds, als größter Hypothekenfinanzierer sowie einer der größten Kreditoren in Großbritannien, besonders sensibel auf die aktuelle Marktsituation (Zahlungsausfälle von Debitoren) reagieren. Er senke seine Prognosen (EPS 2020e: 2,58 (alt: 5,90) GBp; DPS: 1,80 (alt: 3,50) GBp; EPS 2021e: 3,42 (alt: 5,70) GBp; DPS: 2,30 (alt: 3,65) GBp) deutlich.Bei einem neuen Kursziel von 0,32 (alt: 0,51) GBP bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Lloyds-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 22.05.2020)Börsenplätze Lloyds-Aktie:XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,3207 EUR +0,03% (22.05.2020, 12:43)