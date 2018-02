London Stock Exchange-Aktienkurs Lloyds-Aktie:

69,14 GBp -0,83% (22.02.2018, 12:02)



ISIN Lloyds-Aktie:

GB0008706128



WKN Lloyds-Aktie:

871784



Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLD



London Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLOY



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lloyds-Aktie:

LLDTF



Kurzprofil Lloyds:



Die Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) ist eine britische Großbank, die im September 2008 aus einer Fusion mit der im Zuge der Weltwirtschaftskrise angeschlagenen HBOS entstand. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bankgewerbe für Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen an, u.a. Hypotheken, Investments und Lebensversicherungen. Der Hauptsitz von Lloyds befindet sich in London. (22.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF) von 0,74 GBP auf 0,75 GBP.Das bereinigte EBT habe in Q4/2017 mit 1,93 (Vj.: 1,79) Mrd. GBP im Rahmen der Analystenprognose gelegen. Im Gegensatz zum Q3 sei das berichtete EBT dieses Mal wieder durch Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Restschuldversicherungen belastet gewesen, so dass die Ergebnisvisibilität unverändert eingetrübt bleibe.Der Dividendenvorschlag für 2017 sei mit 3,05 (Vj.: 3,05; Analystenerwartung: 3,80; Marktkonsens: 4,43) GBp/Aktie hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dafür habe Lloyds im Rahmen des gleichzeitig vorgelegten Strategie-Updates (2018 -2020) ein Aktienrückkaufprogramm in 2018 über 1 Mrd. GBP angekündigt. Bis 2020 sollten Investitionen von über 3 Mrd. GBP (vor allem weitere Digitalisierung der Prozesse und Ausbau der Versicherungs- und Vermögensverwaltungsaktivitäten) getätigt werden. Gleichzeitig stelle das Unternehmen u.a. ab 2019 eine Rendite auf das tangible Eigenkapital von 14% bis 15% (2017: 8,9%) in Aussicht. Angesichts des Track-Records würden Rießelmann die Zielsetzungen plausibel und erreichbar erscheinen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Lloyds-Aktie (YTD: +2%) unverändert mit dem Rating "halten". (Analyse vom 22.02.2018)Börsenplätze Lloyds-Aktie:XETRA-Aktienkurs Lloyds-Aktie:0,789 EUR -1,21% (22.02.2018, 10:55)