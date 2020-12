Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

6,15 EUR -0,81% (15.12.2020, 10:00)



Xetra-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

6,10 EUR 0,00% (15.12.2020, 09:37)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (15.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) unter die Lupe.Lloyd Fonds habe im laufenden Jahr den Wachstumskurs relativ unbeeindruckt von der Coronakrise fortsetzen können. Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds hätten vor allem im November stark von der positiven Entwicklung der Kapitalmärkte profitiert. Das spiegle sich eindrucksvoll im Zahlenwerk wieder. Die bisherigen Prognosen für 2020 würden klar übertroffen.Vor allem das Flaggschiff von Lloyd Fonds - der Mischfonds WHC Global Discovery (WHC) - habe sich dem Vernehmen nach zuletzt richtig gut entwickelt. Zur Belohnung dürfte es für 2020 eine Performance-Fee in Höhe von mindestens 7,5 Millionen Euro geben.Unter Berücksichtigung der erwarteten Zahlungen gehe Vorstand Achim Plate für das zweite Halbjahr 2020 von einem positivem Konzernperiodenergebnis (Ergebnis nach Steuern) vor Minderheiten in Höhe von mindestens 1,5 Millionen Euro aus (erstes Halbjahr: minus 3,8 Millionen Euro. Damit würde die am 26. August veröffentlichte Prognose eines ausgeglichenen Konzernperiodenergebnisses deutlich übertroffen.Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) werde im zweiten Halbjahr 2020 voraussichtlich mindestens 3,2 Millionen Euro (erstes Halbjahr: minus 2,4 Millionen) betragen. Vor diesem Hintergrund erwarte Plate für das Gesamtjahr 2020 ein positives EBITDA in Höhe von mindestens 1,0 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem das EBITDA noch minus 9,7 Millionen Euro betragen habe, hätten dabei erstmals die positiven Effekte aus der Integration der SPSW Capital GmbH in den Lloyd Fonds-Konzern Berücksichtigung finden können.Ebenfalls positiv: Auch bei den verwalteten Assets under Management (AuM) werde ein deutliches Plus mit einem organischen Wachstum von über 45 Prozent auf über 1,55 Milliarden erwartet. Hier hätten die letzten Wassersandsmeldungen im November noch einen Wert von 1,4 Milliarden vorgesehen.Das Fazit habe Bestand: Hier wachse eine innovative Finanzspezialität heran. Analysten würden viel Luft nach oben sehen. SMC-Research ("Speculative Buy") sehe die Aktie erst bei 10,40 Euro fair bewertet. Bei Warbung Research ("Buy") laute das Ziel 8,20 Euro. Hauck & Aufhäuser ("Buy") habe den fairen Wert mit 9,80 Euro ermittelt. Gut möglich, dass einige Experten hier noch einmal nachjustieren müssten. Im Bereich um sechs Euro scheine zwar noch ein Verkäufer aktiv zu sein. Dieser Überhang dürfte aber schon bald abgearbeitet sein. Im Anschluss sollte die Aktie weiter Kurs auf die Analystenziele nehmen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link