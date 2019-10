Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie:



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) entwickelt und managt Sachwertanlagen für private und institutionelle Investoren. Als erfolgreich tätiger Investment- und Assetmanager strebt das Unternehmen danach, sicherheitsorientierte und nachhaltige Kapitalanlagen mit den Bedürfnissen seiner Kunden in Einklang zu bringen. Entscheidend für den Erfolg der Investments ist sein professionelles Management, das von der ersten Bedarfsanalyse bis zum späteren Verkauf der Assets oder dem Exit entlang der gesamten Wertschöpfungskette agiert. Dabei nutzt die Lloyd Fonds AG Marktchancen, greift auf ein großes internationales Netzwerk zurück und baut auf die Expertise und das Know-how drer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Bisher hat das Unternehmen über 100 Sachwertinvestments in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, britische Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 5 Mrd. EUR. Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (21.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Lloyd Fonds-Aktie (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) weiterhin mit dem Rating "speculative buy".Mitte letzten Jahres habe Lloyd Fonds die Pläne für eine Neuausrichtung der Gesellschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Strategie 2019+ positioniere sich das Unternehmen als ein börsennotierter Vermögensverwalter mit drei Sparten, wobei der Fokus insbesondere auf den Bereich der aktiv gemanagten Publikumsfonds gerichtet werde.Bei der Umsetzung dieser Strategie habe Lloyd im laufenden Jahr große Fortschritte gemacht. Vor allem die angekündigte Übernahme von 90 Prozent der Anteile der Investmentgesellschaft SPSW mit Assets under Management von mehr als 650 Mio. Euro würde im Fall eines erfolgreichen Abschlusses einen großen Schritt nach vorn bedeuten. Außerdem habe die Gesellschaft die ersten vier eigenen Publikumsfonds erfolgreich platzieren können (AuM aktuell ca. 60 Mio. Euro). Nach dem Halbjahresstichtag sei das Inhaber-Kontrollverfahren der BaFin sowohl für die im letzten Jahr vermeldete Übernahme von ebenfalls 90 Prozent der Anteile des Vermögensverwalters Lange Assets & Consulting GmbH (AuM 350 Mio. Euro) als auch für SPSW erfolgreich beendet worden. Während die Lange-Transaktion damit in Kürze abgeschlossen werde, stehe als letzte wesentliche Voraussetzung für den SPSW-Deal die Platzierung einer Kapitalerhöhung im vierten Quartal an.Obwohl die laufende Neuausrichtung von Lloyd im laufenden Jahr hohe Aufwendungen verursache, habe das erste Halbjahr mit einem Gewinn von 0,9 Mio. Euro abgeschlossen werden können. Der Überschuss sei durch hohe Erlöse aus dem Altgeschäft in Folge eines Verkaufs von mehreren Fondsimmobilien ermöglicht worden. Damit gehe auch dieser Teil der Strategie auf, der eine Anschubfinanzierung für die neuen Aktivitäten aus dem rückläufigen, aber immer noch sehr profitablen Altgeschäft mit geschlossenen Fonds vorsehe.Aus dem hohen Kurspotenzial einerseits und einem relativ hohen Prognoserisiko wegen der noch ausstehenden Akquise eines Großteils der im Modell unterstellten AuM andererseits leitet Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, ein unverändertes Urteil "speculative buy" ab. Das Kursziel werde von 7,40 Euro auf 7,50 Euro erhöht. (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link