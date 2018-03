Xetra-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:

3,49 EUR +35,80% (09.03.2018, 17:36)



ISIN Lloyd Fonds-Aktie:

DE000A12UP29



WKN Lloyd Fonds-Aktie:

A12UP2



Ticker-Symbol Lloyd Fonds-Aktie:

L1OA



Kurzprofil Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) entwickelt und managt Sachwertanlagen für private und institutionelle Investoren. Als erfolgreich tätiger Investment- und Assetmanager strebt das Unternehmen danach, sicherheitsorientierte und nachhaltige Kapitalanlagen mit den Bedürfnissen seiner Kunden in Einklang zu bringen. Entscheidend für den Erfolg der Investments ist sein professionelles Management, das von der ersten Bedarfsanalyse bis zum späteren Verkauf der Assets oder dem Exit entlang der gesamten Wertschöpfungskette agiert. Dabei nutzt die Lloyd Fonds AG Marktchancen, greift auf ein großes internationales Netzwerk zurück und baut auf die Expertise und das Know-how drer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Bisher hat das Unternehmen über 100 Sachwertinvestments in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, britische Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 5 Mrd. EUR. Die Lloyd Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (09.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Lloyd Fonds-Aktie (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA).Das Unternehmen habe heute in einer Ad hoc-Mitteilung bekannt gegeben, dass der ACP Fund V LLC (AMA) sein 49,9% Aktienpaket an Lloyd Fonds verkauft habe, und zwar zu 25,6% an die in Jena ansässige DEWB AG und zu 24,3% an die Fonds der Hamburger SPSW Capital GmbH. Der Analyst begrüße den Einstieg der neuen strategischen Ankeraktionäre, da er davon ausgehe, dass dadurch die Entwicklung der Gesellschaft in Richtung von offenen und liquiden Investments begünstigt werde. Nach dieser positiven Nachricht erhöhe er sein Kursziel von 2,00 Euro auf 3,30 Euro.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, stuft die Lloyd Fonds-Aktie von "reduce" auf "hold" herauf. (Analyse vom 09.03.2018)Börsenplätze Lloyd Fonds-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lloyd Fonds-Aktie:3,23 EUR +26,67% (09.03.2018, 18:38)