Der Lizenzverlust im wichtigen Markt London habe die Uber-Aktie (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) fallen lassen (-1,5%). Grund hierfür seien Probleme mit nicht-autorisierten Fahrern. Uber habe bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Der Betrieb wäre bis zur Entscheidung über die Berufung weiterhin zulässig.



eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) habe den Verkauf seiner Internet-Ticketbörse Stubhub für USD 4,05 Mrd. an den Schweizer Rivalen Viagogo vermeldet. An der Börse sei der Verkauf gut angekommen. eBay-Aktien seien um 2,1% gestiegen.



Gerüchten zufolge möchte Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) die Minderheitenanteile von Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) am Windkraftanlagen-Hersteller Siemens Gamesa Renewable Energy (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) übernehmen. Die Spekulationen hätten für ein deutliches Kursplus der Siemens Gamesa Renewable Energy-Aktie in Höhe von 8,5% gesorgt.



GE (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) habe gestern bekannt gegeben, dass Carolina Dybeck Happe, bisherige Finanzchefin der dänischen Reederei A.P. Moller-Maersk (ISIN: DK0010244508, WKN: 861837, Ticker-Symbol: DP4B, Kopenhagen-Ticker-Symbol: MAERSKB), Anfang nächsten Jahres den Posten des CFO von Jamie Miller übernehme. Die Aktie habe kaum verändert geschlossen (+0,3%). (26.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) letzte Woche den neuen Elektro-Pick-up "Cybertruck" präsentiert hatte, meldete Firmenchef Musk nun via Twitter, dass bereits mehr als 200.000 unverbindliche Reservierungen für das Modell eingegangen sind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie habe sich leicht nach den deutlichen Verlusten am Freitag in Folge der Pannen bei der Präsentation erholt und habe um 1,0% zugelegt.