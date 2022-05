Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:

24,815 EUR +18,99% (04.05.2022, 11:26)



NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

21,92 USD +2,57% (03.05.2022)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Preise für Lithium hätten im Zuge der rasant steigenden Nachfrage Rekordhochs erreicht. Tesla-CEO Elon Musk habe das weiße Metall zuletzt als limitierenden Faktor für Elektroautobauer bezeichnet und Unternehmen den Einstieg in den Sektor empfohlen, um von den steigenden Preisen zu profitieren. Wie profitabel das Geschäft mit Lithium sei, habe heute Livent mit seinen Quartalszahlen gezeigt.Der Lithiumproduzent Livent habe am Dienstag seine Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Nettogewinn von 53,2 Millionen Dollar erzielt. Das entspreche pro Aktie einem Gewinn von 28 US-Cent. Im Vorjahr seien noch Verluste von 800.000 Dollar verbucht worden. Bereinigt um Sondereffekte habe der Gewinn pro Aktie bei 21 US-Cent und damit deutlich über den Analystenschätzungen von durchschnittlich 14 US-Cent gelegen.Auch beim Umsatz seien die Erwartungen der Analysten übertroffen worden. Während diese mit einem Umsatz von 140 Millionen Dollar gerechnet hätten, habe Livent 143,5 Millionen Dollar erzielt. Das entspreche einem Wachstum zum Vorjahr von 56 Prozent. Das Unternehmen habe auch seine Umsatzprognose für das laufende Jahr von 540 bis 600 Millionen Dollar auf 755 bis 835 Millionen Dollar angehoben. Das Unternehmen gehe von einer gleichbleibenden Nachfrage, bei höher als erwarteten Preisen für alle Lithium-Produkte aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Livent-Aktie: