NYSE-Aktienkurs Live Nation Entertainment-Aktie:

98,73 EUR +8,34% (01.10.2021, 22:10)



ISIN Live Nation Entertainment-Aktie:

US5380341090



WKN Live Nation Entertainment-Aktie:

A0H0VZ



Ticker-Symbol Live Nation Entertainment-Aktie:

3LN



NYSE-Ticker-Symbol Live Nation Entertainment-Aktie:

LYV



Kurzprofil Live Nation Entertainment Inc.:



Live Nation Entertainment Inc. (ISIN: US5380341090, WKN: A0H0VZ, Ticker-Symbol: 3LN, NYSE-Ticker-Symbol: LYV) ist das führende Live-Entertainment- und eCommerce-Unternehmen der Welt. Live Nation setzt sich aus vier Marktführern zusammen: Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group und Live Nation Network. Ticketmaster.com ist der internationale Event-Ticketing-Führer und eine der fünf größten eCommerce-Seiten mit monatlich über 26 Mio. individuellen Besuchern. Live Nation Concerts produziert über 20.000 Shows jährlich für mehr als 2.000 Künstler. Front Line Artist Nation ist das weltweit führende Künstler-Management-Unternehmen und betreut über 250 Künstler. Gemeinsam mit diesen Firmen bedient Live Nation Network als führender Anbieter von Entertainment-Marketing-Lösungen weltweit über 800 Werbekunden. Diese erhalten Zugang zu den 200 Millionen Verbrauchern, die jährlich die Live Nation Veranstaltungen und die digitalen Plattformen besuchen. (04.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Live Nation Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Live Nation Entertainment-Aktie (ISIN: US5380341090, WKN: A0H0VZ, Ticker-Symbol: 3LN, NYSE-Ticker-Symbol: LYV) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Merck & Co habe mit der am Freitag veröffentlichten Corona-Studie ganze Branchen beflügelt. Die Live Nation Entertainment-Aktie sei daraufhin auf ein neues Allzeithoch geklettert und habe damit ein Kaufsignal generiert. Das Papier des Live-Entertainment- und eCommerce-Unternehmens dürfte seine Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.10.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Live Nation Entertainment-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Live Nation Entertainment-Aktie:84,02 EUR -1,32% (04.10.2021, 11:20)