Kurzprofil LivePerson:



LivePerson Inc. (ISIN: US5381461012, WKN: 936891, Ticker-Symbol: LVO, NASDAQ Ticker-Symbol: LPSN) ist ein Anbieter von mobilen und Online-Geschäftsnachrichtentechnologien, die die digitale Kommunikation zwischen Marken und Verbrauchern ermöglichen. Die Segmente des Unternehmens umfassen Business und Consumer. Das Geschäftssegment ermöglicht es Marken, die Intelligenz-Engine von LiveEngage auf Cloud-Basis zu nutzen. Das Segment Consumer ermöglicht Online-Transaktionen zwischen unabhängigen Dienstleistern (Experten) und einzelnen Verbrauchern (Nutzer), die über Mobile und Online Messaging Informationen und Wissen gegen Entgelt suchen. (07.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LivePerson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von LivePerson Inc. (ISIN: US5381461012, WKN: 936891, Ticker-Symbol: LVO, NASDAQ Ticker-Symbol: LPSN) unter die Lupe.In der Corona-Krise wirklich auftrumpfen könnten Aktien, die trotz der Pandemie ihre Jahresprognose anheben würden. So geschehen bei der "Aktionär"-Empfehlung LivePerson. Das NASDAQ-Papier sei daraufhin wie eine Rakete durchgestartet.In Q1 sei LivePerson zu gewohnten Wachstumsraten zurückgekehrt. In Q2 stehe jetzt ein Umsatzzuwachs von 29 Prozent auf 92 Millionen Dollar zu Buche - satte 7,5 Millionen Dollar mehr, als Analysten erwartet hätten.Zwar sei der Chat-Bot-Anbieter hinter den Gewinnerwartungen zurückgeblieben. Doch das würden die Anleger angesichts der nach einem starken zweiten Quartal ausgerufenen Prognose verzeihen.LivePerson CEO und Gründer Robert LoCascio habe die Prognoseerhöhung damit kommentiert, dass Covid dafür gesorgt habe, die reduzierten Kapazitäten von nach Hause geschickten Call-Agents durch Automation aufzufüllen. "Strategisch bewegt sich also der Markt auf uns mit erhöhter Geschwindigkeit zu und dürfte uns in den nächsten 24 Monaten einen noch stärkeren Wandel von direkten Anrufen hin zu automatisiertem Messaging bringen", so LoCascio.Die Krise sei damit, wie vom "Aktionär" erwartet zum Umsatztreiber für die Branche geworden - und damit zum Kurstreiber von LivePerson. Und eine weitere Prognose sei eingetreten: Die Sparmaßnahmen des Managements hätten auch in Q2 Erfolg und das zusätzliche Wachstum könne sich nun noch besser auf die Gewinnentwicklung auswirken.Anlegern empfiehlt der "Aktionär" nach dem deutlichen Kursanstieg von über 50 Prozent seit Empfehlung Anfang Juni den Stopp deutlich auf 38 Euro nachzuziehen, so Benedikt Kaufmann. Die Gewinne sollten bei diesem Corona-Profiteur jedoch vorerst weiterlaufen - denn bei der LivePerson-Aktie ist noch Potenzial vorhanden. (Analyse vom 07.08.2020)