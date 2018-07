Börsenplätze Lithium Power International-Aktie:



Stuttgart-Aktienkurs Lithium Power International-Aktie:

0,177 Euro -9,69% (11.07.2018, 16:45)



Tradegate-Aktienkurs Lithium Power International-Aktie:

0,179 Euro -4,28% (11.07.2018, 14:30)



Sydney-Aktienkurs Lithium Power International-Aktie:

AUD 0,30 +0,00% (11.07.2018)



ISIN Lithium Power International-Aktie:

AU000000LPI1



WKN Lithium Power International-Aktie:

A2ANZD



ASX-Ticker-Symbol Lithium Power International-Aktie:

LPI



Kurzprofil Lithium Power International Ltd.:



Lithium Power International Ltd. (ISIN: AU000000LPI1, WKN: A2ANZD, ASX: LPI) ist ein in Australien gelisteter reiner Lithium-Explorer und Entwickler. Das Hauptquartier befindet sich in Sydney. Lithium Power konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung des Maricunga Lithium Sole-Projekts in Chile.

(11.07.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Lithium Power International-Aktienanalyse des Analysten Reg Spencer von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht der Analyst Reg Spencer vom Investmenthaus Canaccord Genuity für die Aktien des australischen Lithiumunternehmens Lithium Power International Ltd. (ISIN: AU000000LPI1, WKN: A2ANZD, ASX-Ticker: LPI) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Minera Salar Blanco, eine 50%ige JV-Beteiligung von Lithium Power International Ltd., habe sich mit der chilenischen Regierung auf ein Ende von Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich Konzessionen beim Maricunga-Projekt geeinigt. Die Regierung habe Rechte von Minera Salar Blanco anerkannt.Eine Betriebserlaubnis bedeute eine signifikante Verringerung von Risiken.Nach dem Rücktritt von Martin Holland als CEO von Lithium Power International dürfte der Nachfolgeprozess die Projektaktivitäten nicht beeinträchtigen, da diese vom JV gemanagt würden.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Lithium Power International-Aktienanalyse das Votum "speculative buy" sowie das Kursziel von 0,70 AUD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link