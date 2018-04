Börsenplätze Lithium Americas-Aktie:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse des Analysten Reg Spencer von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Reg Spencer vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des kanadischen Lithiumunternehmens Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) weiterhin spekulativ zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Lithiummarkt weisen die Analysten von Canaccord Genuity auf die in 2018 erneut aufgekommene Furcht vor einem Kurskollaps infolge eines überschüssigen Angebots hin. Die Aktienkurse der Branchenvertreter hätten bis zu 38% an Wert verloren.Die Schlagzeilen der letzten Zeit seien von der Expansion von Förderkapazitäten bestimmt worden. Analyst Reg Spencer äußert in diesem Zusammenhang, dass die Minenproduktion aber nicht mit dem Angebot an Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) gleichgesetzt werden sollte. Auf Sicht von zwei bis drei Jahren dürfte ungeachtet steigender Konverterkapazitäten die Minenproduktion deutlich überwiegen. Damit ergebe sich auf der Angebotsseite ein Engpass. Bis 2025 dürfte die LCE-Nachfrage auf 920kt steigen, was einer durchschnittlichen Zunahme von 15% pro Jahr entspreche.Die Lithium-Aktien hätten seit Jahresanfang gegenüber den Lithiumpreisen eine deutliche Underperformance verzeichnet. Trotz moderater Abwärtskorrekturen bei den Bewertungen sollte es schon bald zu einer Neubewertung kommen, so die Einschätzung des Analysten Reg Spencer.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Lithium Americas-Aktienanalyse das Votum "speculative buy" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link