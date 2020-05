In den USA starte die Woche montags mit dem Verbrauchervertrauen für Mai. Nach dem "Beige Book" der FED zur konjunkturellen Lage am Mittwoch werde am Donnerstag die zweite Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts im Auftaktquartal 2020 publiziert, zusammen mit den April-Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter sowie den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Am Freitag kämen dann noch US-Einkommens- und Konsumzahlen, bevor am letzten Tag im Mai Chinas offizielle Einkaufsmanagerindices diesen Datenmonat abschließen würden.



München (www.aktiencheck.de) - Schlechte Wirtschaftsdaten, steigende Aktienmärkte: Wie passt das zusammen, fragen die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Die Börse läuft der konjunkturellen Lage klar voraus", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter: "Aktuell scheint sie der realen Entwicklung besonders weit vorauszueilen, was vor allem an dem gewaltigen Potenzial der von Staaten und Notenbanken wie nie zuvor unterstützten Konjunkturerholung liegt." Greil verweise dabei nicht nur auf Programme wie den neuen EU-"Recovery Fund", zu dem sich Brüssel am kommenden Mittwoch näher äußern wolle. "Vor allem der von den Notenbanken ausgehende Liquiditäts-Tsunami stabilisiert bzw. spült Asset-Preise von Aktien bis Gold weiter tendenziell nach oben - soweit der globale Normalisierungstrend nach den Lockdowns anhält."