Kurzprofil Lions Gate Entertainment Corp.:



Die Lions Gate Entertainment Corp. (ISIN: CA5359194019, WKN: A2DH6Q, Ticker-Symbol: LGNA, NYSE-Ticker-Symbol: LGFA) ist in den Bereichen Filmproduktion und -vertrieb, Fernsehprogrammierung und -syndikation, Home Entertainment, internationaler Vertrieb und Verkauf, Markenkanalplattformen, interaktive Projekte und Spiele sowie ortsbezogene Unterhaltung tätig. Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Vancouver ist in zwei Segmenten tätig: Filmbilder und Fernsehproduktion. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lions Gate-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lions Gate-Aktie (ISIN: CA5359194019, WKN: A2DH6Q, Ticker-Symbol: LGNA, NYSE-Ticker-Symbol: LGFA) unter die Lupe.Der steigende Konsum von digitalen Medien, insbesondere Video-Streaming, sei auch vor der Corona-Krise bereits deutlich zu erkennen gewesen. Weltweite Lockdowns hätten Netflix, Amazon Prime Video und auch Lions Gate allerdings einen zusätzlichen Schub gegeben. Ihre Nutzerzahlen würden kontinuierlich wachsen, ebenso ihre Aktienkurse. Lions Gate sei dabei noch günstig bewertet und schlage den Platzhirsch Netflix auch auf anderen Ebenen deutlich.Immer mehr Anleger und Kunden würden sich an dem bisher noch eher unbekannte Streaming-Anbieter Lions Gate erfreuen. Das Medienunternehmen aus Kanada biete eine Entertainment-Plattform inklusive Streaming-App an. Das Angebot umfasse neben Film-Klassikern wie "Rambo", "Drity Dancing" oder der "Twilight Saga" auch viele eigene Serien-Produktionen wie "Orange is the New Black", "Mad Man" oder "Weeds". Zudem unterhalte Lions Gate diverse Partnerschaften zu TV-Sendern. Sie würden gemeinsam TV-, Gaming- und Talk-Shows für das analoge Fernsehen produzieren.Im direkten Vergleich der beiden Konkurrenten gewinne der Underdog gleich mehrfach. Lions Gate sei aktuell mit einem geschätztem 21er-KGV von 19 bewertet. Damit sei die Aktie deutlich günstiger als die Netflix-Aktie mit einem geschätztem 21er-KGV von 52. Besonders beeindruckend sei dieser Vergleich, wenn die Performance der letzten sechs und zwölf Monate (Stand 11.03.2021) betrachtet wird:- 6-Monats-Performance: Lions Gate +81% vs. Netflix +4%- 12-Monats-Performance: Lions Gate +189% vs. Netflix +44%Das Ergebnis sei überraschend. Trotz der deutlich besseren Performance der letzten Monate sei Lions Gate weiterhin moderat bewertet. Der Aufwärtstrend sei intakt und technische Indikatoren wie der RSI würden noch keine Überhitzung im historischen Vergleich signalisieren.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lions Gate.