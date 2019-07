Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (23.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Analyse von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt nach H1-Ergebnissen sein bisheriges Anlageurteil für den Partizipationsschein der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Starkes org. Wachstum: Das OG habe mit 6,2%, v.a. dank Nordamerika (+7,2%), deutlich über den Erwartungen gelegen. Hauptwachstumsmotor sei Lindt USA gewesen (VontE: knapp 10%), aber auch Ghirardelli und RS, das nach vier rückläufigen Halbjahren wieder auf Wachstumskurs sei, hätten ihren Beitrag geleistet. Europa sei etwas hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben, die Region Rest der Welt (RoW) hingegen habe mit +8,3% klar enttäuscht (trotz tiefer Vgl.basis); Lindt eröffne im 2H allerdings neue Stores, was das Wachstum ankurbeln dürfte.EBIT erwartungsgemäß: Während sich das EBIT in Europa mit +90 Bp deutlich verbessert habe, habe sich der Wert auch in RoW immerhin um +40 Bp gesteigert. Im Gegensatz dazu sei in Nordamerika, trotz günstigem Wechselkurs, ein höherer Verlust verzeichnet worden (CHF 19 Mio. ggü. CHF 16 Mio.). Lindt werde in den USA weiter investieren (Kapazitätsausbau, Logistiknetz).Hoher FCF: Der FCF sei um 37% auf CHF 301 Mio. gestiegen, dies dank höherem NUV-Zufluss (CHF +30 Mio. ggü. 1H18) und tieferem Kapitalaufwand (CHF 17 Mio.). Für das 2H rechne der Analyst allerdings sowohl bei NUV wie bei Kapitalaufwand mit einer Normalisierung.Aktienrückkauf im Wert von CHF 455 Mio.: Dies zu einem Durchschnittspreis von CHF 6.405 - was 11% unter dem aktuellen Kurs liege. Zur Erinnerung: In der Vergangenheit habe die Preisobergrenze bei Rückkäufen bei CHF 6.800 gelegen.Die Umsatzentwicklung in Nordamerika sei erfreulich, offensichtlich würden sich die Maßnahmen der letzten Jahre auszahlen. Die verbesserten Marktbedingungen würden ebenfalls dazu beitragen. Das beschleunigte Wachstum habe sich jedoch (noch) nicht in höheren Erträgen niedergeschlagen, da das Unternehmen weiter massiv in seinen Kernmarkt investiere. Auch die Cash-Generierung sei stark gewesen, dürfte sich aber im 2H etwas abschwächen. Der Analyst werde seine Schätzungen unter Berücksichtigung des höheren org. Wachstums im 1H geringfügig anpassen.Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, stuft den Lindt & Sprüngli-Partizipationsschein weiterhin mit dem Votum "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 6.250. (Analyse vom 23.07.2019)