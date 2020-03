Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie:



L&S-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

7.510,00 CHF +1,08% (04.03.2020, 09:27)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

8.095,00 CHF +0,94% (04.03.2020, 11:00)



ISIN Lindt & Sprüngli-Aktie:

CH0010570767



WKN Lindt & Sprüngli-Aktie:

870503



Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LSPP



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LISP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lindt & Sprüngli-Aktie:

LDSVF



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (04.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt &Sprüngli-Analyse von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Analyse sein Anlagevotum für den Partizipationsschein der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Lindt sei in Asien nicht besonders stark engagiert (gelte bes. für China und Japan). Zudem mache das Duty-Free-Geschäft weniger als 2% des Umsatzes aus. Außerdem seien nur wenige - der insgesamt 500 - Läden vom Tourismus abhängig (Ausnahmen: Interlaken oder Jungfrauhoch in der Schweiz oder Paris in Frankreich). Das Management sei daher zuversichtlich, die GJ20-Ziele erreichen zu können.Lindt rechne im GJ20 mit Preiserhöhungen um 1,5 bis 2,0%. Nach dem GJ20 gebe es einige Unsicherheiten rund um die Einführung von Mindestlohnstandards in der Elfenbeinküste und Ghana (70% der weltweiten Kakaoproduktion). Die gesamte Branche dürfte unter Druck kommen, verbunden mit weiteren Preiserhöhungen. Dank seines Premium-Status sollte es Lindt aber problemlos gelingen, seine Preise anzuheben.Angesichts der steigenden Investitionen (CHF 200 Mio. in den USA über die nächsten Jahre) dürfte der FCF wieder unter das Rekordniveau vom GJ20 fallen. Dies bei weiterhin tiefem Verschuldungsgrad. Dividendenerhöhung in Sicht?Als nächsten Kursimpuls sehe man die H1/2020-Ergebnisse am 21. Juli (=).Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Lindt & Sprüngli-Aktie. Das Kursziel laute CHF 7.500. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link